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В Узбекистане появится сад с растениями белорусской селекции

05 сентября 2023 14:09
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Узбекистан – гостеприимный теплый край, где 300 дней в году ярко светит солнце. Под его лучами вызревают сладкие фрукты, которые давно пришлись по вкусу белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане появится сад с растениями белорусской селекции-1

Но каково было удивление гостей из Азии, когда они увидели, что и у нас есть свои виноград, арбузы, дыни и даже лимоны. Все выращиваемое в отдельно взятом хозяйстве продегустировали участники аграрного направления белорусско-узбекского женского форума. Познакомились они и с тем, как получают брендовый для нашей страны картофель. Интерес у зарубежных партнеров вызвали наработки наших селекционеров. И здесь речь о закладке в Узбекистане плантаций с голубикой белорусских сортов.

Лукашенко об отношениях с Узбекистаном: я бы очень хотел, чтобы мы перешли к региональному сотрудничеству. Подробности.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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