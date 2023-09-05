В Узбекистане появится сад с растениями белорусской селекции

Узбекистан – гостеприимный теплый край, где 300 дней в году ярко светит солнце. Под его лучами вызревают сладкие фрукты, которые давно пришлись по вкусу белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но каково было удивление гостей из Азии, когда они увидели, что и у нас есть свои виноград, арбузы, дыни и даже лимоны. Все выращиваемое в отдельно взятом хозяйстве продегустировали участники аграрного направления белорусско-узбекского женского форума. Познакомились они и с тем, как получают брендовый для нашей страны картофель. Интерес у зарубежных партнеров вызвали наработки наших селекционеров. И здесь речь о закладке в Узбекистане плантаций с голубикой белорусских сортов.