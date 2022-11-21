За 2022-й в Минске отремонтировали 5 путепроводов. Что изменилось и какие работы запланированы?

Новости Беларуси. В Минске завершился ремонт самого длинного путепровода на проспекте Жукова. Движение полностью восстановлено в двух направлениях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Путепровод длиной 460 метров был перекрыт в связи с реконструкцией автомобильного моста над железнодорожными путями вблизи станции «Минск-Сортировочный». Работы длились 9 месяцев, вместо 36 запланированных. Объект полностью обновили, увеличена его грузоподъемность, расширена ширина проезжей части с трех до четырех полос в обоих направлениях. Отремонтированы тротуары и гидроизоляция, оборудовано новое светодиодное освещение, установлены шумоизоляционные экраны, барьерные ограждения. Открытие данного направления снимет логистические трудности города. Всего за 2022 год в столице отремонтировали пять путепроводов.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

В парке Горького закончили капитальный ремонт мостика, идущего через реку Свислочь, это один объект. Немига – сейчас два путепровода, идущие один за одним, по проспекту Жукова через улицу Железнодорожная и через станцию «Минск-Сортировочный». И, наконец, введена в эксплуатацию развязка на перекрестке Аэродромной и продлении улицы Жуковского.

Уже сформирован график реконструкций объектов на 2023 год, среди которых развязка от улицы Чкалова до улицы Московской, 25-й километр МКАД, путепровод через железную дорогу Москва – Минск и мост на улице Ваупшасова.