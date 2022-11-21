Повара, официанты, продавцы. Как в Слуцке переобучают специалистов?

Новости Беларуси. Уровень безработицы в центральном регионе составляет 0,1 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для соискателей открыто около 15 тысяч вакансий. Практически 70 % из них приходится на рабочие профессии. Как в Слуцке ищут и обучают нужных специалистов, узнала наш корреспондент Дарья Седун.

С начала 2022 года в Слуцком районе в рамках программы «Рынок труда и содействие занятости» уже переобучилось порядка 50 человек. 22 из них – под заказ нанимателя. В последнее время именно такая форма обучения пользуется наибольшей популярностью.

Виталий Бойко, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома»:

Это очень удобная форма, когда человек идет на обучение, заключаются договора между нанимателем, отделом занятости и учебным заведением, которое будет обучать. В результате после этого обучения человеку гарантировано, обеспечено рабочее место. Трудоустройство после обучения составляет почти 90 %.