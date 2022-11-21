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«Без прошлого нет будущего». Студентам напомнили о геноциде белорусов в годы войны

21 ноября 2022 14:11
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Новости Беларуси. Проект «Вспомнить все, вспомнить каждого» организовала столичная прокуратура совместно с Мингорисполкомом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Без прошлого нет будущего». Студентам напомнили о геноциде белорусов в годы войны-1

Он направлен на освещение темы геноцида белорусского народа. В рамках проекта была организована встреча со студентами филиала БНТУ Минского политехнического колледжа, которая проходила в офлайн и онлайн-формате. К живому диалогу присоединилось более тысячи человек, презентовали и информационные ролики. А ключевым моментом встречи стали воспоминания блокадницы Ленинграда Тамары Семеновны Вешняковой.

«Без прошлого нет будущего». Студентам напомнили о геноциде белорусов в годы войны-4

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:
Живем в прекрасной стране, в Минске, и дети, молодежь должны знать о прошлом – без прошлого нет будущего, а настоящее это есть мост между прошлым и будущим.

«Без прошлого нет будущего». Студентам напомнили о геноциде белорусов в годы войны-7

Анна Марковцова, заместитель начальника организационно-контрольного отдела Прокуратуры Минска:
У нас есть сейчас очень важная цель увековечивание памяти жертв геноцида, распространения среди населения, особенно среди молодежи, достоверной информации о происходящих сейчас вокруг нас процессах, о том, что было раньше. Историю должен знать каждый. В этом наша большая заинтересованность. Чем больше молодежи привлекается в подобные проекты, тем лучше.

«Без прошлого нет будущего». Студентам напомнили о геноциде белорусов в годы войны-10

В рамках проекта запланировано открытие тематических экспозиций, организация экскурсий по памятным местам. Подобные встречи будут проходить также в рабочих коллективах и учреждениях образования.

# Великая Отечественная война # общество # Тамара Вешнякова # Анна Марковцова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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