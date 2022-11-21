«Без прошлого нет будущего». Студентам напомнили о геноциде белорусов в годы войны

Новости Беларуси. Проект «Вспомнить все, вспомнить каждого» организовала столичная прокуратура совместно с Мингорисполкомом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он направлен на освещение темы геноцида белорусского народа. В рамках проекта была организована встреча со студентами филиала БНТУ Минского политехнического колледжа, которая проходила в офлайн и онлайн-формате. К живому диалогу присоединилось более тысячи человек, презентовали и информационные ролики. А ключевым моментом встречи стали воспоминания блокадницы Ленинграда Тамары Семеновны Вешняковой.

Тамара Вешнякова, блокадница Ленинграда:

Живем в прекрасной стране, в Минске, и дети, молодежь должны знать о прошлом – без прошлого нет будущего, а настоящее это есть мост между прошлым и будущим.

Анна Марковцова, заместитель начальника организационно-контрольного отдела Прокуратуры Минска:

У нас есть сейчас очень важная цель увековечивание памяти жертв геноцида, распространения среди населения, особенно среди молодежи, достоверной информации о происходящих сейчас вокруг нас процессах, о том, что было раньше. Историю должен знать каждый. В этом наша большая заинтересованность. Чем больше молодежи привлекается в подобные проекты, тем лучше.