Психологические травмы теперь можно лечить с помощью виртуальной реальности. Показываем необычное приложение

Боль и паника. Сигнал красный! Вы стали главным героем компьютерной симуляции и попали в одну из самых жутких локаций – комнату стресса. Выдохните, расслабьтесь и сделайте шаг вперед. Джунгли зовут. Одно движение руки – и вот тревогу сменяет умиротворение.

Отправиться в виртуальное путешествие по сказочному миру в поисках себя легко – инновационная платформа Self immersion поможет одержать победу в игре разума и решить любую психологическую проблему.

Алексей Сорок, преподаватель кафедры социальной и организационной психологии факультета философии и социальных наук БГУ:

Мы даем вам шлем виртуальной реальности, вы его надеваете. Получается устройство для взаимодействия с миром. И после этого клиент погружается в виртуальную среду. Он на себя надевает аватар, который сам выберет. И это ему позволяет высказывать те вещи, которые при реальной встрече с психологом он бы высказать не смог.

Елена Колесникова, фаундер проекта Self immersion:

Наша идея в том, чтобы психолог мягко и бережно проводил клиента по локациям, позволяя ему раскрываться глубже. Мы поднимаем проблемы родительско-детских отношений, и мы создали одну из локаций. Это детская комната, где мальчики могут доиграть в куклы, в мишек, закончить свои детские сценарии. Очаровал своим волшебством виртуальный мир и экспертную комиссию стартап-марафона Белагропромбанка. Елена Колесникова, фаундер проекта, вошла в число лучших разработчиков и стала одной из участниц акселерационного этапа.

Юлия Башко, председатель ассоциации бизнес-трекеров и бизнес-консультантов:

Этот проект на острие уникальности и перспективности. С проектом работать было безумно приятно, и я его не бросаю, я буду с ним дальше, потому что хочу, чтобы проект увидел жизнь, чтобы все могли зайти и воспользоваться и чтобы мы стали все добрее, спокойнее, уравновешеннее и психически здоровее. Работа с трекером помогла Елене воплотить некогда безумную идею в жизнь. Девушка не только научилась грамотно монетизировать собственный продукт, но и обрела самое ценное – команду. А значит, творческий тандем удался.

Елена Колесникова:

Юля познакомила меня с моей невероятной командой. Мои художники не слышат и не разговаривают, но при этом создают нереальные локации и такой инструмент, как метафорические карты. Они авторские, отрисованы с помощью искусственного интеллекта. Дальше к нам присоединился Алексей, психолог, наша невероятная находка, наш бриллиант. Это методолог с четко выстроенной структурой, который помогает с пониманием, как будет проходить обучение психологов на нашей платформе. И в итоге за три месяца мы повзрослели. Поддержали амбициозных создателей виртуального мира и главные организаторы стартап-марафона – Белагропромбанк.