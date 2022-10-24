Важно разделять отходы по категориям. Как в Минске перерабатывают мусор?

Практически во всех столичных дворах можно увидеть ярко-желтые контейнеры, для переработки их содержимого совсем недавно под Минском открылся новый специальный центр. Туда привозят все, что может получить вторую жизнь.

Вячеслав Дорощенко, начальник участка вторичных материальных ресурсов предприятия по обращению с отходами: К нам на сортировочные линии попадают отходы, которые раздельно собираются в специальные контейнеры для вторичных материальных ресурсов. Затем они складируются на склад временного хранения. Затем погрузчиком подаются на ленту, где проходят предварительный отбор.

Процесс переработки многоступенчатый: прежде, чем упаковки начнут разделять по фракциям, из общей массы работники убирают крупные вещи: шины, ленты, технические отходы. Когда мусор прошел первый этап сортировки, то он попадает на ленту, где сотрудники предприятия разбивают его на блоки: пластик, бумага, стекло и так далее.

Вячеслав Дорощенко:

Здесь мы видим этап предварительной подготовки сырья, дальнейшее превращение во вторичное сырье. Здесь из баков сбросов поступают раздельно собранные вторичные материальные ресурсы. Слева от меня отходы бумаги отдельно собираются, отходы пластика. ПЭТ бутылка, стекло, упаковка от бытовой химии.

Всего отходы разделяют примерно на 8 фракций: и для каждой группы свои методы переработки и собственная судьба. Что-то станет вторичной бумагой, из чего сделают трубу или тазики и ведра. В общем, все пойдет в бытовой и промышленный обиход. Помочь отходам обрести вторую жизнь может каждый из нас: достаточно лишь разделять мусор при сборе.