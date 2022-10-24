Белорусам предлагают поучаствовать в обсуждении законопроекта о ВНС

Иван Гордейчик, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Всебелорусское народное собрание – это высший орган народовластия Республики Беларусь, который возьмет на себя ряд функций, чтобы решать вопросы государства. Он будет брать на себя функции разработки основных документов развития нашего государства на последующие 5-10 лет и так далее, рассмотрение вопросов Концепции национальной безопасности, назначения высших должных лиц определенных, то, что будет изложено у нас в законе. Думаю, что в этом плане мы сейчас будем работать с нашим белорусским народом на площадках, нам очень много помогает белорусский народ своими мыслями. И мы их будем собирать и аккумулировать. У нас есть рабочая группа, которая будет заниматься, чтобы закон соответствовал всем требованиям и канонам нашей жизни.

Общественное обсуждение продлится по 2 ноября.