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Белорусам предлагают поучаствовать в обсуждении законопроекта о ВНС

24 октября 2022 13:46
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Новости Беларуси. Поделиться своим мнением относительно развития политической системы государства предлагают белорусам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам предлагают поучаствовать в обсуждении законопроекта о ВНС-1

На общественное обсуждение вынесены два важных законопроекта: «Об изменении Избирательного кодекса» и «О Всебелорусском народном собрании». Свои предложения можно оставлять на правовом форуме Беларуси. Высказанные мнения будут обобщены и использованы при доработке законопроектов.

Белорусам предлагают поучаствовать в обсуждении законопроекта о ВНС-4

Иван Гордейчик, заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Всебелорусское народное собрание – это высший орган народовластия Республики Беларусь, который возьмет на себя ряд функций, чтобы решать вопросы государства. Он будет брать на себя функции разработки основных документов развития нашего государства на последующие 5-10 лет и так далее, рассмотрение вопросов Концепции национальной безопасности, назначения высших должных лиц определенных, то, что будет изложено у нас в законе. Думаю, что в этом плане мы сейчас будем работать с нашим белорусским народом на площадках, нам очень много помогает белорусский народ своими мыслями. И мы их будем собирать и аккумулировать. У нас есть рабочая группа, которая будет заниматься, чтобы закон соответствовал всем требованиям и канонам нашей жизни.

Общественное обсуждение продлится по 2 ноября.

# Закон # общество # Иван Гордейчик # Фотофакт

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