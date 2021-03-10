СК о дворовых чатах: выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования

Законное наказание грозит и тем, кто призывает к участию в незаконных акциях. Привлечь к ответственности могут руководителей так называемых дворовых чатов, сообщили в Следственном комитете.

Владислав Любаскин, начальник следственного управления УСК по городу Минску:

Последние несколько месяцев большую популярность у населения получили так называемые дворовые чаты. Следствием выявлены неоднократные факты, когда они перерастают в экстремистские формирования, основной направленностью которых являются радикальные действия. Обращаем внимание граждан, что в последующем действия их администраторов будут квалифицированы как создание экстремистского формирования. Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам: не поддавайтесь на провокации, размещенные в различных Telegram-каналах. Задумайтесь о последствиях ваших действий. Всем фактам нарушения закона следствием будет дана правовая оценка.