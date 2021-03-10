«Сценарий разрабатывается за рубежом». В КГБ рассказали о трёх сценариях новых протестов в Беларуси

Новости Беларуси. Десятки килограммов тротила и спецоружие. На территории Беларуси обнаружен тайник с огромным количеством взрывчатки. Об этом 9 марта заявил председатель КГБ Иван Тертель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О ситуации в сфере национальной безопасности глава ведомства доложил Президенту. Активизация террористических угроз в отношении нашей страны полностью контролируется. В центре внимания спецслужб возможные провокации 25-27 марта. КГБ известны конкретные планы по дестабилизации порядка, преступные механизмы, а также источники финансирования.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

Сценарий разрабатывается за рубежом. Причастны те лица, которые в свое время покинули нашу территорию. Он предусматривает, что крайними по этому сценарию будут известные в оппозиции лица Костусев, Губаревич и некоторые другие, а также так называемые координаторы домовых чатов. Предусматривается, что организаторы получат основные финансовые дивиденты. Те лица, которые предпримут попытку официальной организации мероприятий, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть мероприятия на улицах с элементами провокаций, с возможными пострадавшими из числа граждан простых, каких-то чрезвычайных ситуаций.

Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25-го числа. Предусматривается сбор людей на площади Якуба Колоса, последующий марш до площадки в районе театра Оперы и балета, затем неконтролируемый выход людей по призыву известных Telegram-каналов, провокация столкновений с правоохранителями. Возможно, более жесткие сценарии с участием третьих лиц и с нанесением увечий здоровью людей, гражданам, которые будут находиться в том числе в районе этих мероприятий.

Второй сценарий предусматривает подачу по заявительскому принципу заявки на проведение мероприятий официальных в районе Бангалор с последующим выводом людей на санкционированную акцию, с эмоциональным подогревом, в центральные районы города с провоцированием действий правоохранительных органов.

Третий сценарий предусматривает, в случае отсутствия разрешения на заявку, отслеживание ситуации, информационная манипуляция, ориентирование на домовые чаты, на координаторов, с последующим призывом их на санкционированные акции со столкновениями с правоохранителями в центральной части города.