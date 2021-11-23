Из-за заморозков всем участникам дорожного движения следует соблюдать повышенную осторожность

Новости Беларуси. Хорошие шины и небольшая скорость – это лучший на сегодня совет для белорусских водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перепады температур от минусовых к плюсовым, мокрый снег, переходящий в дождь, и гололедица требуют особой осторожности от всех участников дорожного движения. С наступлением холодной поры и заморозков владельцам автотранспорта пора задуматься о подготовке автомобиля к зиме. И делать это необходимо уже сегодня, а не ждать календарной зимы, когда за передвижение на летних шинах предусмотрено наказание, в том числе денежное.