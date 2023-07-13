Протекает в более тяжёлой форме. В чём особенности женского алкоголизма?

Женского алкоголизма не существует, как и женского аппендицита, инфаркта и шизофрении. В целом причины, клиническая картина и лечение у обоих полов одинаковые. О том, так ли это, правда ли, что у женщин алкоголизм протекает принципиально иначе, куда обращаться и где искать помощи, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Сергей Лазарев, психотерапевт-нарколог:

У женщин он [алкоголизм – прим. ред.] протекает намного более в тяжелой форме. Я бы даже сказал, молниеносной форме. Если считать, что мужчине, чтобы заболеть алкоголизмом, нужно от трех до пяти лет, то женщине от года до трех. Поэтому среднестатистический мужчина может угробить трех женщин, мотивируя их семейными ценностями или еще чем-либо.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте, какие-то особенности мужского и женского алкоголизма обозначим.

Сергей Лазарев:

Если говорить об особенностях, то самое страшное – это когда заходит женщина, можно поставить ей третью стадию алкоголизма. Она не похожа на женщину. То есть некое существо, как говорил Гоголь: «Али мужик, али баба». То есть не определить на самом деле – это нечто лишенное массы тела, жировых отложений, хрупкие, ломкие волосы, одутловатое лицо. Это хи-хи, ха-ха, то есть отсутствие критики. Это страшно.