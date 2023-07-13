«На фоне этой фотографии невозможно стоять спокойно». Показываем выставку документальных кадров времён ВОВ

1943-й, до Победы еще далеко. Но уже в этом году на Красной площади звучит первый залп первого салюта в истории Великой Отечественной войны. Он был дан в честь освобождения Белгорода и Орла. Именно этот период в истории называют переломным.

Олеся Лучанинова, шеф-редактор информационного агентства:

Эти фотографии, которые сделаны военными корреспондентами, сделаны без ретуши, без нейросетей, без фильтров. Поэтому это та документальная история страны, не написанная или рассказанная кем-то, а увиденная в том моменте – на поле боя, во время Сталинградской битвы – глазами фотографов. Переписать это невозможно. Это чистая документальная история нашей войны.

Вероника Макаревич, корреспондент:

Глаза, полные слез, взрыв гранат и ожесточенные схватки на поле боя. Эти черно-белые снимки, словно осколки снаряда, ранят душу и заставляют сердце биться чаще.

Олеся Лучанинова:

На фоне этой фотографии невозможно стоять спокойно, наворачиваются слезы. Мало того что ребенок голодный в годы Великой Отечественной войны, у него нет ног, которые обморожены. И глаза… В которые тоже невозможно смотреть. Это ребенок, лишенный детства, счастья, здоровья.