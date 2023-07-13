Рунический знак солнца. Могут ли татуировки обладать магической силой?

Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У Юли татуировка на плече. Юля, она имеет какое-то значение?

Юлия Калашникова, эпатажный дизайнер:

Да, рунический знак солнца, радости. Я без нее себя вообще не представляю абсолютно.