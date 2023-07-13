Рунический знак солнца. Могут ли татуировки обладать магической силой?
Синие волосы, серьга в носу, тоннели в ушах, экстравагантная одежда и эпатажная обувь. Такие люди всегда привлекают внимание прохожих и даже заставляют на себя оборачиваться. О том, почему одни стремятся выделиться из толпы, а другие агрессируют на не таких, как все, и откуда у нас возникает желание стать белой вороной, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У Юли татуировка на плече. Юля, она имеет какое-то значение?
Юлия Калашникова, эпатажный дизайнер:
Да, рунический знак солнца, радости. Я без нее себя вообще не представляю абсолютно.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Вдруг кого-то напугает?
Юлия Калашникова:
Она не может пугать.
Надежда Цыркун:
Как это не может? Вас испугало лицо [с татуировками – прим. ред.] человека, и вы сказали: «Нет». Кто-то посмотрел и испугался. Вас это не беспокоит?
Наталья Надольская:
Анастасия, я слышала, что некоторые татуировки могут изменить жизнь.
Юлия Калашникова:
Это правда.
Наталья Надольская:
Что люди наносят на тело какие-то символы, цитаты в надежде привлечь деньги, найти вторую половину, счастливо жить. Работают ли эти заклинания в виде татуировок на теле?
Анастасия Страх, мастер тату:
У меня такая есть.
Наталья Надольская:
Что вы хотели, расскажите.
Анастасия Страх:
Я хотела… Я не помню, это было давно, в 18 лет. Это, по-моему, были любовь, богатство.
Наталья Надольская:
Вы хотели любви и богатства, с этой целью сделали татуировку. В надежде, что ваша татуировка привлечет любовь и богатство. Привлекла?
Анастасия Страх:
Слава богу, нет.
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