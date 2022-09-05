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Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?

05 сентября 2022 15:13
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Одна из главных архитектурных легенд столицы появилась в нужном месте, в нужное время. Именно здесь на самой фешенебельной минской улице – Парковой магистрали, ныне проспект Победителей, на вечерний променад под звездным небом в 80-е собирался основной зрительский контингент. У подножия кинодворца от заката до рассвета гуляла молодежь со всех городских окраин.

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?-1

Вадим Качан, фотограф, лауреат Национальной премии в области изобразительного искусства:
Вообще, этот район назывался «Паркет». За счет того, что здесь плитка уложена в форме паркета.

Родился на Брестчине, впервые попал в Минск в 1975 году. Знаменитый белорусский фотограф Вадим Качан свое первое свидание со столицей вспоминает трепетно и с улыбкой. Ведь именно в ту пору до этого чужой и незнакомый советский мегаполис для юного студента стал родным.

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?-4

Вадим Качан:
С того периода до сих пор у меня сохранилось 13 тысяч кадров. Когда я снимал жизнь улицы, на улице совершенно незнакомых людей ночью и днем, со вспышкой, иногда приходилось подходить на расстояние вытянутой руки, все очень доброжелательно относились.

Улицы, здания, лица и годы. На удивительных снимках Минск, который остался в истории и в памяти не одного поколения. Уютная и светлая – такой была столица 50 лет назад.

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?-7

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Института истории Академии наук Беларуси, кандидат исторических наук:
Настроения минчан были таковы, что Минск жил очень даже неплохо. Своих товаров было более чем достаточно. Было немало качественных товаров из стран Восточной Европы. Сам помню то время, когда в обычном гастрономе за 3,50 можно было купить пакетик марципанов.

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?-10

А пока студенты между парами охотились за главными деликатесами белорусской столицы, минские модницы изящно дефилировали вдоль городских улочек в своих лучших нарядах. Мода 70-х подарила волю фантазии.

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?-13

Антон Ярощик, ведущий художник-модельер Открытого акционерного общества «Центр моды»:
Очень популярна становится электика. Здесь уходят такие тренды, как понятие какой-то униформы, выходят на первый план индивидуальные проявления людей. В это время очень популярны были синтетические ткани, полиэстеры, тогда они считались инновационными, окрашивались в более яркие цвета, нежели натуральные ткани.

Диктовали тенденции местным красоткам талантливые модельеры Центра моды, который к 70-м стал одним из ведущих предприятий легкой промышленности Советского Союза.

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?-16

Сергей Третьяк:
Минская школа моды в 70-е была на слуху у всего СССР. Более того, в журнале «Работница» и в белорусском аналоге «Работница и селянка» нередко на вкладышах печатались выкройки одежды – разработки Минского дома моды.

Кроме того, в советские времена в Минске произошел настоящий театральный бум. В 70-е как никогда гремела слава Белорусского театра оперы и балета. Без внимания восхищенных зрителей не оставался и Купаловский театр. 70-е – это также и золотой век киностудии «Беларусьфильм», когда каждая премьера становилась событием республиканского масштаба.

Во что одевались, чем увлекались и как жили? Какие настроения были у минчан в СССР?-19

Сергей Третьяк:
Любимым местом отдыха минчан в 70-80-е годы оставалось Комсомольское озеро – курортный уголок в центре города. Потом добавилось водохранилище Дрозды, потом Минское море. Вокруг Минского моря вырос целый куст пионерских лагерей и баз отдыха, причем самым комфортабельным считался дом отдыха «Юность».

Первое в СССР здание-трансформер. Какие необычные сооружения создали советские архитекторы в Минске – подробнее здесь.

# История # общество # Вадим Качан # Сергей Третьяк # Антон Ярощик # Фотофакт

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