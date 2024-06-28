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Юрия Шулейко представили коллективу Совета Министров

28 июня 2024 17:06
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Перед отраслью, которая формирует около 13 % валового внутреннего продукта страны, стоят очень серьезные задачи. Это еще раз напомнил глава правительства Беларуси, представляя коллективу нового вице-премьера Юрия Шулейко, который будет курировать вопросы агропромышленного комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрия Шулейко представили коллективу Совета Министров-1

Напомним, решение о его назначении Президент принял накануне. Глава государства поставил задачу серьезного роста в АПК. Надо достичь отметки не ниже 9 миллиардов долларов экспорта продуктов питания и продовольствия. Причем с высокой степенью добавленной стоимости. Для этого необходимо привлекать в страну современные технологии переработки и развивать новые виды производства.

# Государственная политика # общество # Юрий Шулейко

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