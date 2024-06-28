Юрия Шулейко представили коллективу Совета Министров

Перед отраслью, которая формирует около 13 % валового внутреннего продукта страны, стоят очень серьезные задачи. Это еще раз напомнил глава правительства Беларуси, представляя коллективу нового вице-премьера Юрия Шулейко, который будет курировать вопросы агропромышленного комплекса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, решение о его назначении Президент принял накануне. Глава государства поставил задачу серьезного роста в АПК. Надо достичь отметки не ниже 9 миллиардов долларов экспорта продуктов питания и продовольствия. Причем с высокой степенью добавленной стоимости. Для этого необходимо привлекать в страну современные технологии переработки и развивать новые виды производства.