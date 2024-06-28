Что нужно для регистрации бизнеса? Ответила руководитель компании «ЮрШеффГруп»

Кажется, что быть индивидуальным предпринимателем очень просто, потому что нет начальника, нет пятидневной недели. Мало кто задумывается, что зачастую ИПшник выполняет функцию бухгалтера, и кладовщика, и коммерческого директора. Что уж говорить о более крупном бизнесе. Если вы хотите влиться в ряды бизнесменов, но не знаете, с чего начать, идите к юристу, ведь тонкостей очень много. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании «ЮрШеффГруп». Александр Меженный, ведущий:

Громкая премия «Руководитель года. Элита национальной экономики» 2024 года. Вы лауреат этой премии. Мы вас поздравляем и мы верим, что все самое лучшее еще впереди. Александра Каштанова, ведущая:

Каким должен быть идеальный руководитель?

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании «ЮрШеффГруп»:

Что касается данной премии, она у нас в стране с 2017 года. Основная задача этой премии – это поощрение организации за успешную деятельность, за успешную работу за текущий период, в течение года, а также за решение задач в области развития социально-экономического развития Республики Беларусь. Александр Меженный:

Успешная компания. Что это? Название должно соответствовать, правильно подобрано. C этого, наверное, все начинается. Или есть какие-то другие скрытые моменты?

Алена Матиевич:

Я разверну формулировку данного понятия. Открытие организации – это не только юридические лица, это индивидуальные предприниматели, но уже со стороны юридической терминологии. Условно, приходят, спрашивают, я хочу открыть юридическое лицо, не важно, какая там правовая форма собственности, сколько будет стоить. Мы называем, допустим, примерно это все индивидуализировано, условную сумму за полный пакет комплайнса документов, которые должны соответствовать требованиям законодательства, чтобы вы могли успешно работать и функционировала хозяйственная деятельность вашей организации. И они говорят, условно, там-там или там-там. Мне сказали – 300 рублей, устав скачали, наименование дали, свидетельство я получил. Все, я работаю. Это в корне ужасно неправильно. Мы для себя, я в том числе как руководитель юридической компании, делаю неоднократный уже многолетний вывод о том, что, к сожалению, в правовой системе люди, которые хотят открыть бизнес, хотят быть индивидуальными предпринимателями, там иная структура некоммерческой организации в том числе, они не знают порядка и вообще всего перечня документов, которые необходимы. В частности, затрону вопрос печати. Например, у нас законодательством отменена печать. То есть вы печать можете не делать, возможно неприменение печати. У нас на сегодня это просто форма, что многие хотят новые бизнесмены. Ой, ну пусть будет. Но вообще на законодательном уровне, к сожалению, они просто этого не знают, им почему-то об этом не говорят. Если вы хотите работать без печати, работайте на здоровье, вас законодательство не граничит, она просто не нужна. Александр Меженный:

Какие можно ошибки совершить, почему необходимо обращаться именно к юристам, для чего нужна грамотная консультация?

Алена Матиевич:

А я здесь сейчас очень коротко постараюсь, на пальцах дать алгоритм перечня необходимых документов, которые должен выполнять любой предприниматель, чтобы его организация работала законно. Что это значит? Это значит минимум. То есть начнем два больших блока с регистрации компании и с ее дальнейшей деятельностью. Что вам нужно для регистрации? Первое – определиться с наименованием, есть нюансы. Второе – вам нужно заполнить регистрационную форму для подачи в ЕГР (Единый государственный регистр) для получения свидетельства. Получили свидетельство, дальше постановка на учет, изготовление электронно-цифровой подписи сертификата. Далее печать, если вы хотите или не хотите. Открытие счетов в банке, выбрать систему налогообложения. Организация не может существовать без директора. Кадровые документы, подать в соответствующие органы Фонда социальной защиты, персонифицированный учет через электронный ключ. Это то, чтобы организация начала работать. Чтобы вы зарегистрировались. А далее, чтобы она работала правильно. Об этом очень мало кто знает. За это, к сожалению или к счастью, предусмотрено по многим вопросам. Не только административно, а даже уголовно. Ответственность за отсутствие. То есть вы не соблюдаете требования законодательства. Сюда входит несколько пакетов обязательных. Это пакеты по охране труда, пакеты по пожарной безопасности, это пакеты по правилам внутреннего контроля. Не все организации – это вообще все индивидуальные предприниматели, юридические лица, неважно, для всех. ПВК – это не для всех в частности. И третье, это пакет по обработке и защите персональных данных, тоже для всех. И вот здесь тоже предусмотрена уголовная ответственность за неведение, неправильное ведение, отсутствие, несоблюдение. Ольга Бурлакова:

Я правильно понимаю, что вы можете не только помочь открыть какую-то компанию, организацию, бизнес какой-то, все подготовить, но и потом вести эту компанию дальше? Потому что вроде бы все открыли, все работает, проходит год-два, приходит какая-нибудь проверка. Люди уже считают, что они могут справиться сами. Самостоятельно что-то там приводят в порядок, а проверка все равно что-то находит. То есть я так понимаю, что лучше все время быть в связке с вами, чтобы никаких неприятных сюрпризов...

Алена Матиевич:

Самый главный нюанс в том, что, как вы сейчас говорите, 99,9 % обывателей, которые планируют либо открыли бизнес, у них точно такая же логика. Вот эти документы, которые я назвала. Они вам нужны не для того, чтобы каким-то образом после того, как контрольно-надзорные органы пришли к вам с проверкой, вы могли избежать претензионных моментов с их стороны. Они вам нужны в первый день, с первого дня открытия организации для того, чтобы выполнять законные требования. Уже в тот момент, когда к вам пришло уведомление, что «здравствуйте, завтра проверка», в силу компетенции государственного надзорного органа уже поздно за ночь их делать. Потому что они должны были быть сначала. И уже в любом случае в формате изготовления всех документов наша организация предоставляет такие услуги, как введение, сопровождение, и это правильно, потому что, когда вы хотите скушать булочку, вы идете к пекарю, не к сапожнику. Юрист непосредственно сопровождает вашу хозяйственную деятельность с целью избежать ошибки и в том числе проходить, если так случилось, все возможные проверки со стороны государственно-надзорных органов. Александр Меженный:

И самое главное, на что я обращаю внимание, – для того чтобы даже консультацию получить, надо обращаться именно к специалистам, которые находятся в специальном реестре. Это тоже уголовно наказуемое может оказаться действие, если ты работаешь не с профессионалами. Правильно?

Алена Матиевич:

Это очень важный момент в связи с тем, что у нас существует с 2023 года закон о лицензировании и такой вид юридической формулировки лица, как юридическое лицо, которое оказывает юридические услуги. Мало того, что оно должно иметь лицензию на оказание этой деятельности, но также лица, то есть юристы, которые оказывают вам непосредственно юридические услуги, должны получить свидетельство в Министерстве юстиции, подтверждающие его аттестацию, что он лицо, которое имеет право оказывать юридические услуги. На сегодня это около 300 человек на всю республику. Что касается открытия бизнеса. Очень рекомендую обращайтесь именно к профессионалам. Потому что, как многие считают, что если я тут на коленке что-то сделал, тот же устав, который у всех одинаковый. Конечно, а потом возникает гигантский вопрос, когда уже начинаются корпоративные споры, и вы понимаете, что одна из главных задач – это снятие дивидендов, если это форма ЗАО, а если это другие правовые формы, то это распределение прибыли. Суть в том, что если вы это в уставе не прописали, то по закону о хозяйственных обществах вы имеете право сделать это один раз в год. А вы, допустим, хотите это сделать раз в месяц. И еще очень много вопросов индивидуализированных. То есть да, распределение долей, правопреемство, вопрос дивидендов. Ну, очень большой, огромный спектр. Это первый формат. Очень много нюансов по правовой форме.