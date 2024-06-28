Лукашенко поделился своим рецептом успеха с выпускниками: делайте всё вовремя!

Вы – символ будущего родной Беларуси. Именно в таком ключе и с таким теплым посылом сегодня звучали мудрые слова в адрес нашего молодого поколения. Во Дворце Независимости прошла церемония награждения выпускников и преподавателей вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко довольно часто встречается с молодежью. Ведь именно от нее зависит развитие Беларуси. В этом смысле нашей стране однозначно повезло – нам есть чем гордиться и есть что передавать из поколения в поколение.
Почему Президент волнуется перед такими встречами? Легко ли быть отличником? И трудно ли работать с нынешней молодежью? Репортаж Виктории Ходосок.
За этой трогательной и невероятно волнительной не только для выпускников вузов, но и самого Президента церемонией – долгий и отчасти тернистый путь тех, кто обдуманно и целенаправленно шел к своей цели. И не будет преувеличением сказать: сегодня во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших.
Еще вчера для них все было так привычно: однокурсники, преподаватели, госы. И вот уже сегодня в их руках не только дипломы, но еще и Благодарности от Президента.
Лукашенко – лучшим выпускникам вузов Беларуси: уверен, что самый тяжелый путь, дай бог, вы уже прошли. Подробнее.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы – символ будущего нашей родной Беларуси. Буквально вчера вы защитили дипломные работы и выдержали серьезный государственный экзамен. Вижу по уверенным, абсолютно уверенным взглядам, что готовы подтвердить присвоенную вам профессиональную квалификацию. За плечами большой труд, бессонные ночи, волнение не только вас, но и родных и близких. А впереди не менее сложная, но, поверьте, весьма интересная и насыщенная жизнь. Сложность в ее стремительности. Поэтому, встречаясь с молодежью, я всегда говорю: делайте все вовремя. Вовремя получайте образование, совершенствуйте знания, вовремя создавайте семьи, рожайте детей – это базовая составляющая успеха любого человека. Именно стремление доказать себе и оправдать возложенную на тебя ответственность и есть самый верный путь к результату. Не сочтите за нравоучение, ваше право – прислушаться или найти свой секрет успеха. Но абсолютно уверен, что жизненные приоритеты вы расставляете правильно. Поэтому вы здесь, где не бывает случайных людей.
Напутствия от Александра Лукашенко в адрес молодого поколения всегда звучат по-отечески – с таким особым трепетом и душой. Это очень характерно для нашего Президента.
«Судьба государства – это жизнь лично каждого из вас». Лукашенко обратился к молодежи.