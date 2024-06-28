Лукашенко поделился своим рецептом успеха с выпускниками: делайте всё вовремя!

Вы – символ будущего родной Беларуси. Именно в таком ключе и с таким теплым посылом сегодня звучали мудрые слова в адрес нашего молодого поколения. Во Дворце Независимости прошла церемония награждения выпускников и преподавателей вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко довольно часто встречается с молодежью. Ведь именно от нее зависит развитие Беларуси. В этом смысле нашей стране однозначно повезло – нам есть чем гордиться и есть что передавать из поколения в поколение. Почему Президент волнуется перед такими встречами? Легко ли быть отличником? И трудно ли работать с нынешней молодежью? Репортаж Виктории Ходосок.

За этой трогательной и невероятно волнительной не только для выпускников вузов, но и самого Президента церемонией – долгий и отчасти тернистый путь тех, кто обдуманно и целенаправленно шел к своей цели. И не будет преувеличением сказать: сегодня во Дворце Независимости собрались лучшие из лучших. Еще вчера для них все было так привычно: однокурсники, преподаватели, госы. И вот уже сегодня в их руках не только дипломы, но еще и Благодарности от Президента. Лукашенко – лучшим выпускникам вузов Беларуси: уверен, что самый тяжелый путь, дай бог, вы уже прошли. Подробнее.