Юрий Воскресенский: «На меня вышли московские политологи». Кто стоит за массовыми беспорядками в Минске?

Новости Беларуси. Кадры допроса Юрия Воскресенского – координатора штаба Бабарико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На видео подробный и откровенный рассказ, почему же он пришел с повинной. Перед вами – Воскресенский Юрий Валерьевич. Бывший координатор предвыборного штаба Виктора Бабарико. В июне занимался рутинной практикой сбора подписей за экс-банкира и агитацией. Но в один момент нашлась работка поинтересней.





– На меня через сеть Facebook вышли московские политологи.

– Кто именно вышел на вас? – Московский политолог Дмитрий Болкунец. Болкунец Дмитрий пригласил на встречу, которая состоялась в районе белорусского вокзала.

Дмитрий Болкунец – российский политолог, неоднократно негативно высказывавшийся о нашей стране. Как оказывается, воюет он с нами не только словом. В Москве познакомил со своим закадычным другом – Андреем Суздальцевым, известным очернителем Беларуси из либеральной высшей школы экономики. Первый контакт удался, знакомство состоялось, и через некоторое время прошла ещё одна встреча.





– Он козырял своими связями с председателем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, а также своими связями в МИД Российской Федерации. С чего у меня сложилось мнение, что он, возможно, выражает их волю либо каким-то образом консультирует их. Он рассказывал, что его все время приглашают в различные экспертные группы при этих организациях. Дмитрий Болкунец высказывал намерение дестабилизировать общественно-политическую обстановку в Республике Беларусь накануне выборов. Он достал при встрече 30 тысяч рублей из личных средств со словами «Это на демократию» и посоветовал передать для закупки лазерных указок.

– Для чего вам нужны были лазерные указки? – На случай применения насилия со стороны ОМОНа или на случай дестабилизации их цепей. – Как именно должны были применяться лазерные указки? – Светить в сотрудников. – Куда светить? – В лица сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы они не смогли выполнять свои функции по задержанию протестующих.

Указанными денежными средствами гражданин Воскресенский не побрезговал. Однако стоит отдать должное. Пока не начались уличные бои, всё это казалось веселым и увлекательным. А после первой крови на улицах Минска пришло осознание содеянного. Явка с повинной.

– 12 августа 2020 осознав, что массовые мероприятия превращаются в тотальный неуправляемый хаос, я решил обратиться с повинной в Комитет государственной безопасности Республики Беларусь, где изложил все имеющиеся у меня сведения о правонарушениях. Кроме того, я понял, что меня использовали в качестве пешки. Я бы хотел призвать наших граждан, прежде всего молодежь, несовершеннолетнюю молодежь, не участвовать в данных акциях ввиду непредсказуемых последствий. Все вопросы надо решать путем переговоров в рамках легальных политических процедур.