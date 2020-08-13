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«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

13 августа 2020 17:52
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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 6,5 миллионов тонн зерна. В общей сложности комбайнерам осталось убрать четвертую часть от засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние гектары колосовых остаются в Брестской области. Традиционно хлеборобы этого региона завершают кампанию раньше остальных. А вот самый богатый каравай в нынешнем году в Минской области.  

Много работы сейчас и у белорусских промышленных и энергетических гигантов. Среди них Минская ТЭЦ-4 – одна из крупнейших электростанций страны. Сейчас здесь готовятся к осенне-зимнему сезону. Корреспонденты СТВ побывали на целом ряде производств и проверили, как там обстоят дела.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -1

Электроэрозионный станок работает как часы, а в этом деле иначе никак. Да и кто как не Владимир Владимирович об этом знает. Сегодня у мужчины настоящий праздник – 47 лет работы на уже таком родном заводе «Промбурвод».  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -4

Владимир Калач, электроэрозионист ОАО «Промбурвод»:  
Наше предприятие выросло буквально из мастерских, настоящее предприятие, более современное. Вы видите, какое оборудование появилось у нас. Это просто сказка по сравнению с тем, с чего я начинал. У меня все штатно происходит. Я прихожу, какие-то сложные вопросы, сложные задачи происходят, по моей работе там детали приходят, приходится их изготавливать, решать. Лично у меня не хватает времени, чтобы еще где-то бастовать.  

Ни времени, да и, собственно, ни желания рушить то, что построено своими руками. Завод работает уже 93 года. И сегодня он крупнейший в СНГ производитель электронасосных агрегатов для воды.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -7

Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах»

А вот и крупнейший в Европе комплекс по изготовлению полиэфирной продукции. После первой очереди модернизации здесь освоили передовые технологии, аналогов которой нет в странах СНГ. Предприятию удалось устоять даже в непростое время для мировой экономики.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -10

Александр Сергеюк, работник цеха ПОЦ-3 ОАО «Могилёвхимволокно»:
Мы в круглосуточном режиме как работали, так и работаем. Волокно сейчас пользуется большим спросом, так как сезон. На данный момент вот это волокно нарабатываем, и оно уйдёт полностью на Турцию. Работы у нас много, большая загрузка. Поэтому останавливаться нам некогда.

Евгений Аверкин, начальник управления ОАО «Могилёвхимволокно»:  
Предприятие работает стабильно. За полгода экспорт товаров составил практически 120 % по отношению к 2019 году в натуральном выражении. Экспорт услуг 108%. Предприятие увеличило за первое полугодие географию стран добавили 9, сейчас прорабатываются ещё 11.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -13

Перспективы на лицо, оттого остается трудиться, трудиться и еще раз трудиться.  

«У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -16

Жабинковский сахарный завод – предприятие сезонное, сейчас завершает ремонтные и пусконаладочные работы перед стартом горячего сезона. Впереди три месяца круглосуточной переработки сахарной свеклы. Первую партию нового урожая ждут уже в середине сентября. А вот цех переработки загружен круглогодично. Ежедневно на прилавки магазинов со складов уходит до тонны сахара.   

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -19

Татьяна Ярмолик, и.о. заведующей складов готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод»:  
Грузчики всегда задействованы, всегда в работе, своевременно выполняют свои обязанности. Остановок отгрузок у нас не было все в работе, все.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -22

На заводе завершается масштабная реконструкция по программе развития сахарной отрасли. В сутки способны переработать до 10 тысяч тонн свеклы. Производственные мощности увеличили почти в два раза.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -25

Игорь Болтромеюк, директор «Жабинковского сахарного завода»:  
Я с уважением отношусь к альтернативным источникам информации. Но прошу тех людей, кто размещает информацию, считать источником информации само предприятие, а не переписывать друг у друга.  

Остановки лишь на время обеденного перерыва или на так называемые пересменки.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -28

Алеся Кобылинская, начальник производственно-диспетчерского бюро предприятия «Гомсельмаш»:  
Мы последнее время работаем в таком напряженном режиме. Поэтому никаких изменений в связи с событиями, происходящими в городе, в республике, мы не заметили. Все с головой в работе. Максимально уделить время производству, дабы получился какой-то результат. Т.к это результат кому-то нужен и нужен нашей республике, нашим коллегам из других стран, поэтому мы работаем и очень положительно воспринимаем эту работу.  

«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях? -31

Фильтровать распространяемую в сети дезинформацию – сегодня это фактически невыполнимая миссия. Почему? Слишком велик поток поступаемых новостей. Большинство которых авторы сами не успевают проверить на достоверность. Хотя, как показала практика, люди, о которых так яро сегодня пишут заголовки, ни на минуту не позволяют предприятиям сбавить темп.  

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Калач # Александр Сергеюк # Евгений Аверкин # Татьяна Ярмолик # Игорь Болтромеюк # Алеся Кобылинская # Фотофакт

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