«У меня не хватает времени, чтобы ещё бастовать». Что происходит на белорусских предприятиях?

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси приближаются к намолоту в 6,5 миллионов тонн зерна. В общей сложности комбайнерам осталось убрать четвертую часть от засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последние гектары колосовых остаются в Брестской области. Традиционно хлеборобы этого региона завершают кампанию раньше остальных. А вот самый богатый каравай в нынешнем году в Минской области. Много работы сейчас и у белорусских промышленных и энергетических гигантов. Среди них Минская ТЭЦ-4 – одна из крупнейших электростанций страны. Сейчас здесь готовятся к осенне-зимнему сезону. Корреспонденты СТВ побывали на целом ряде производств и проверили, как там обстоят дела.

Электроэрозионный станок работает как часы, а в этом деле иначе никак. Да и кто как не Владимир Владимирович об этом знает. Сегодня у мужчины настоящий праздник – 47 лет работы на уже таком родном заводе «Промбурвод».

Владимир Калач, электроэрозионист ОАО «Промбурвод»:

Наше предприятие выросло буквально из мастерских, настоящее предприятие, более современное. Вы видите, какое оборудование появилось у нас. Это просто сказка по сравнению с тем, с чего я начинал. У меня все штатно происходит. Я прихожу, какие-то сложные вопросы, сложные задачи происходят, по моей работе там детали приходят, приходится их изготавливать, решать. Лично у меня не хватает времени, чтобы еще где-то бастовать. Ни времени, да и, собственно, ни желания рушить то, что построено своими руками. Завод работает уже 93 года. И сегодня он крупнейший в СНГ производитель электронасосных агрегатов для воды.

Работник Минской ТЭЦ-4: «Все работники в рабочее время находятся на рабочих местах» А вот и крупнейший в Европе комплекс по изготовлению полиэфирной продукции. После первой очереди модернизации здесь освоили передовые технологии, аналогов которой нет в странах СНГ. Предприятию удалось устоять даже в непростое время для мировой экономики.

Александр Сергеюк, работник цеха ПОЦ-3 ОАО «Могилёвхимволокно»:

Мы в круглосуточном режиме как работали, так и работаем. Волокно сейчас пользуется большим спросом, так как сезон. На данный момент вот это волокно нарабатываем, и оно уйдёт полностью на Турцию. Работы у нас много, большая загрузка. Поэтому останавливаться нам некогда. Евгений Аверкин, начальник управления ОАО «Могилёвхимволокно»:

Предприятие работает стабильно. За полгода экспорт товаров составил практически 120 % по отношению к 2019 году в натуральном выражении. Экспорт услуг 108%. Предприятие увеличило за первое полугодие географию стран – добавили 9, сейчас прорабатываются ещё 11.

Перспективы на лицо, оттого остается трудиться, трудиться и еще раз трудиться. «У нас все выходили на работу, все работают». Работники БелАЗа о ситуации на предприятии

Жабинковский сахарный завод – предприятие сезонное, сейчас завершает ремонтные и пусконаладочные работы перед стартом горячего сезона. Впереди три месяца круглосуточной переработки сахарной свеклы. Первую партию нового урожая ждут уже в середине сентября. А вот цех переработки загружен круглогодично. Ежедневно на прилавки магазинов со складов уходит до тонны сахара.

Татьяна Ярмолик, и.о. заведующей складов готовой продукции ОАО «Жабинковский сахарный завод»:

Грузчики всегда задействованы, всегда в работе, своевременно выполняют свои обязанности. Остановок отгрузок у нас не было – все в работе, все.

На заводе завершается масштабная реконструкция по программе развития сахарной отрасли. В сутки способны переработать до 10 тысяч тонн свеклы. Производственные мощности увеличили почти в два раза.

Игорь Болтромеюк, директор «Жабинковского сахарного завода»:

Я с уважением отношусь к альтернативным источникам информации. Но прошу тех людей, кто размещает информацию, считать источником информации само предприятие, а не переписывать друг у друга. Остановки лишь на время обеденного перерыва или на так называемые пересменки.

Алеся Кобылинская, начальник производственно-диспетчерского бюро предприятия «Гомсельмаш»:

Мы последнее время работаем в таком напряженном режиме. Поэтому никаких изменений в связи с событиями, происходящими в городе, в республике, мы не заметили. Все с головой в работе. Максимально уделить время производству, дабы получился какой-то результат. Т.к это результат кому-то нужен и нужен нашей республике, нашим коллегам из других стран, поэтому мы работаем и очень положительно воспринимаем эту работу.