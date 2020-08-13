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Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно

13 августа 2020 15:57
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Новости Беларуси. Вместо покраски дверей. Арт-дворик «Галерея» появился в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Местные жители красиво расписали двери домов. Все в народном стиле. Кроме того, здесь были уютные скамейки, столики и малые архитектурные формы.

О дворе мечты материал Ольги Шерсневой.

Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно-1

В Молодечно появилась настоящая художественная площадка. Стараниями местных жителей и волонтеров дом превратился в арт-объект.

Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно-4

Инициатор уникального ландшафтного проекта – Ирина Тархан. В доме на улице Франциска Скорины женщина проживает со своей семьей более 10 лет.

Настоящая арт-галерея под открытым небом. Смотрите, как жители украсили двор в Молодечно-7

По общему признанию, она всегда мечтала об уютном дворике, где будет необычайно красиво, интересно и познавательно не только для взрослых, но и для детей.

Подробности в видеоматериале.

# Дворы Минска # общество # Ольга Шерснёва # Ирина Тархан # Фотофакт

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