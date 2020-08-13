Природная аптечка в виде компота, варенья, а ещё – редкое вино. Как выращивают ежевику в Беларуси?
Новости Беларуси. 100 километров рядов. Самые масштабные в Беларуси плантации ежевики находятся в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году обещают собрать урожай до 150 тонн. По виду – крепкая малина, а по полезным свойствам оставляет позади даже голубику.
Репортаж Кристины Протосовицкой.
Ева Кустова, жительница Лунинецкого района:
Хорошая ягода – это раскрытая ягода. Раскрытые зернышки.
Ева Кустова точно знает толк в черных ягодах. На ежевичных плантациях уже второй год. Говорит, буквально ощутила жизнь на вкус, когда бросила работу в душном ларьке. Пройти нужно 100 километров шпалер – опор под кусты. Один может дать до 20 килограммов.
Николай Демидович, заместитель директора сельхозпредприятия:
Ягода нравится, приятно смотреть. Она очень дружно спеет, набирается. Скоро пойдет массовый вал ягод и, конечно, выбирать будем побольше.
Американец «Честер» прижился на белорусской земле. Сорт поздний и легко переносит зиму. Плюс ягода крепче, легко справляется с транспортировкой, что важно с учетом географии.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Ежевичные поля на юге Беларуси. Самая крупная плантация – в Лунинецком районе, 38 гектаров или три столичных стадиона «Динамо». Настоящий ягодный бум уже в этом сезоне.
Еще три года назад на этом хуторе в деревне Боровцы колосились травы и рос картофель. Ягодные плантации – своего рода инвестиция. Землю взяли в аренду. Третий год – первая крупная отдача. Урожай прогнозируют до 150 тонн.
Ева Кустова:
Раньше выбирали через день, а сейчас уже выбираем каждый день. А тут еще ягод очень много зеленых, на целую осень хватит, если заморозков не будет. В прошлом году последняя была в октябре.
Плюс в округе восемь деревень, а это – работа сельским. На сбор пригласили 50 человек, в том числе школьников и студентов.
Кирилл Кульгун, житель Лунинецкого района:
Маме помочь, одежу купить в школу. Мотоцикл хотел купить. С шести до тех пор, пока не выберем некоторые секторы. Если выбираем, например, до двух часов – едем домой.
Природная аптечка в виде компота, варенья или более яркого по вкусу джема, а еще редкое ежевичное вино. Белорусы не сильно распробовали эту ягоду на вкус, а зря. Цена в Европе на ежевику примерно в два раза выше, чем на голубику.
Николай Демидович:
Сегодня голубика самая известная ягода, каждый белорус хочет дома иметь эту ягоду. Я думаю, что с ежевикой будет то же самое. Она не менее полезная. Есть в составе природный аспирин – это особенно для пожилых людей.
Конкурировать фермерам приходится с сербской и голландской ягодой. Правда, технология выращивания в Беларуси еще не отработана до конца. Капельный полив, доставка полезных компонентов прямо к корню – качество превыше всего. Даже перешли на меньшую тару, чтобы снизить давление на ягодку. А это – товарный вид.
Николай Демидович:
На российский рынок вся она уходит покуда. Но мы рассматриваем варианты работать на торговые сети. Но для тоже надо еще понять, какая должна быть ягода.
Белорусская «ажына» может стать национальным брендом, убеждены фермеры. Только еще чуточку терпения.