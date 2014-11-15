На машинах, одежде и теле: как белорусская вышиванка из музейного экспоната превратилась в модный тренд

Если бы саммит уровня саммита АТЭС проходил в Минске, с китайским шелком успешно конкурировали бы белорусские вышиванки. Белорусский орнамент – на одежде, на постельном белье – как знак качества и знак моды в последнее время.

Этому автовладельцу уж точно удалось выделиться из транспортного потока. И дело вовсе не в марке или стоимости машины. Свою индивидуальность Александр подчеркнул оригинальным способом.

Александр Демидович, автовладелец:

Этот орнамент был взят из книги национального белорусского орнамента. Он означает «добрабыт». В старину это был некий элемент оберега, поэтому, нанося это на автомобиль, я автоматически защищаю себя от каких-то потусторонних сил. Иными словами это попытка настроить энергетику вокруг себя, вокруг автомобиля на позитив.

Это место больше напоминает этнографический музей, но на самом деле все эти костюмы, сарафаны, ручники и постельное белье выставлены на продажу. Одевают здесь не только артистов-народников, но и обычных горожан.

Сегодня большим спросом пользуются обычные сорочки с вышивкой. К примеру, самый простой вариант обойдется примерно в 400-500 тысяч рублей. Орнамент более сложный будет дороже – приблизительно 1 млн. А вот самым требовательным модницам готовы предложить даже шубки. Кстати, тоже с любым орнаментом.

Хэнд-мейд с национальными узорами раскупается хорошо. Заказы расписаны на месяц вперед.

Как изготавливают уникальные образцы, можно увидеть за соседней дверью. Александра Марченко вышиванием занимается более 30 лет. Швейные машины, делится мастер, конечно, в помощь, но заменить ручной труд они смогут едва ли.

Александра Марченко, вышивальщица:

Должна работать и фантазия, и математика на уровне быть, потому что сидишь, высчитываешь, куда пошел, куда вернулся.

Из музейного экспоната вышиванка действительно превратилась в модный тренд. Элементы орнамента и в последней коллекции Ивана Айплатова. На ее создание ушел не один месяц. Дизайнер внимательно изучал энциклопедии и даже консультировался с историками.

Иван Айплатов, дизайнер:

Этот орнамент называется «Сімвал продкаў». Я его просто увидел по-другому, немножко придал спортивной семантики. Получился такой замечательный свитшот, который можно «вкусно» носить. Чем не одежда для какой-нибудь спортивной команды, национальной сборной, например.

Оделся в вышиванку и белорусский рэпер Макс Корж. На обложке своего нового альбома певец вместе с женой и дочерью в народных костюмах.

Последнее время стало очень модно делать татуировки в виде орнамента. Узор можно выбрать абсолютно любой: какой вы только видели на бабушкином ручнике.

Теперь в салонах даже предлагают отдельный каталог с примерами орнаментальной татуировки. Мастер тату Алесь Таболич показывает свой нательный оберег. Орнамент символизирует достаток и продолжение рода.

Алесь Таболич, мастер орнаментальной татуировки:

Калі людзі прыходзяць у салоны ці да майстроў і кажуць, каб набілі што-небудзь, ім прапаноўваюць японскі іерогліф, яшчэ штосьці, гэта ўсё ж такі іншая культура. Павінна быць нейкая славянскае, нешта роднае.

Белорусский орнамент – это своеобразный шифр народа – утверждают ученые. По одной из версий, он существовал еще когда на земле жили мамонты. Знаки олицетворяли силы природы и оберегали человека от злых духов.

Евгений Сахута, доктор искусствоведения, профессор:

Жаночая, дапусцім, сарочка, святочная. Мы дзе убачым арнаментыку? А там, дзе прарэхі, дзе чыстая сіла можа пранікнуць да цела чалавека: на манжэціках, на каўнеры, на падоле.

Все о сложнейших элементах орнамента знает Любовь Юрьевна. Любимому делу она посвятила более полувека. Работы не раз представляла на персональных выставках. В свои 80 она по-прежнему удивляет новыми поделками. Пенсионерка и сама порой не замечает, как за час любимого сериала незаметно рождается очередной шедевр.

Любовь Мелентович:

Если человек делает это с душой, с любовью, с желанием кому-то сделать приятное, то это всегда будет и оберегом, и приятным подарком.

Вышитая одежда, сумки, чехлы для мобильных телефонов, реклама. Элементы орнамента каждый житель страны еще и держит в руках каждый день.

Евгений Сахута, доктор искусствоведения, профессор:

Вось, калі ласка, ромб, перакрэслены крыжыкам. Чатыры кропачкі ў цэнтры. Сімвал засеянага поля. На 50-рублёўцы мы бачым 8-канцовую разету – сімвал чалавека.

При въезде в белорусскую столицу невозможно не заметить и это произведение искусства. Огромный орнамент – на одном из жилых домов.

Самое знаковое место, которое олицетворяет нашу государственность – конечно же, площадь Государственного флага. Полотно развевается на высоте 70 метров.

Размер орнамента на самом большом флаге страны – порядка 10 квадратных метров. Беларусь, к слову, первая страна в мире, где национальный узор используется в качестве элемента государственного флага.

Рядом располагается Дворец Независимости. Архитектура здания также в национальном колорите. Знакомые узоры украшают и стеклянный фасад.

Главная елка страны – на Октябрьской площади в Минске – и та в 2014 году будет одета в национальном стиле.

Временное увлечение или возвращение к своим традициям? А, может, эксклюзивное наследие, которое становится национальным брендом? Пожалуй, быть белорусом теперь еще и модно.