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Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта

23 июня 2022 10:24
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Новости России. Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 48 лет. О случившемся сообщил менеджер певца. По предварительной информации, Шатунов умер в ночь с 22 на 23 июня в машине скорой помощи. А причиной смерти стал обширный инфаркт.  

Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта-1

Напомним, Юрий Шатунов наиболее известен как исполнитель хитов «Белые розы», «Седая ночь», «Лето», «Пусть будет ночь» и многих других. Вскоре после ухода из «Ласкового мая» Юрий переехал в Германию, где получил образование звукорежиссера, а также продолжил сольную карьеру.

«Сердце Юры остановилось». На 48 году ушел из жизни Юрий Шатунов (здесь подробнее).  

# Некролог # общество # Юрий Шатунов # Фотофакт

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