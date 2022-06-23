Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта

Новости России. Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему было 48 лет. О случившемся сообщил менеджер певца. По предварительной информации, Шатунов умер в ночь с 22 на 23 июня в машине скорой помощи. А причиной смерти стал обширный инфаркт.