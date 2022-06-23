Больше 16 тысяч с начала 2022-го. Какие нарушения фиксируют таможенные службы СНГ?

Новости Беларуси. В Минске 23 июня проходит заседание Комитета глав правоохранительных подразделений таможенных служб стран-участников СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке работа по выявлению и пресечению нарушений, проведение мероприятий по их профилактике, а также усиление взаимодействия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.

Только с начала 2022 года было зафиксировано более 16 тысяч административных правонарушений, что на 40 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Большая их часть связана с уклонением от уплаты таможенных платежей: недекларирование товаров, частичное незаявление достоверных сведений.

Эдуард Данилович, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:

Успешно осуществляем борьбу с наркотрафиком, только в этом году выявлено порядка 160 фактов незаконного перемещения, а также незаконного оборота наркотиков. По которым практически в половине случае возбуждено уголовное дело. Также изъято более 200 боеприпасов и единиц оружия.