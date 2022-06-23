«Сердце Юры остановилось». На 48 году ушёл из жизни Юрий Шатунов

Новости России. На 48 году ушёл из жизни один из самых популярных певцов 1990-х Юрий Шатунов. Об этом сообщается в его соцсетях.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – говорится на странице музыканта в Instagram.