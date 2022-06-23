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«Сердце Юры остановилось». На 48 году ушёл из жизни Юрий Шатунов

23 июня 2022 09:47
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Новости России. На 48 году ушёл из жизни один из самых популярных певцов 1990-х Юрий Шатунов. Об этом сообщается в его соцсетях.  

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», – говорится на странице музыканта в Instagram.  

«Сердце Юры остановилось». На 48 году ушёл из жизни Юрий Шатунов-1

Фото: instagram.com/yuriy_shatunov 

Юрий родился 6 сентября 1973 года. В детстве из-за сложной семейной обстановки будущий певец часто убегал из дома. В итоге Шатунов оказался в детском доме, который возглавляла Валентина Тазекенова. Когда её перевели в школу-интернат № 2 в Оренбурге, Юрий отправился с ней. Именно там он встретил Сергея Кузнецова, который предложил основать группу «Ласковый май».  

«Сердце Юры остановилось». На 48 году ушёл из жизни Юрий Шатунов-4

Фото: instagram.com/yuriy_shatunov 

Шатунов пел в группе с 1986 года по 1991 год, после чего начал сольную карьеру. Уже в 1992 году Юрий получил приглашение от Аллы Пугачёвой принять участие в «Рождественских встречах». С тех пор музыкант не пропадал надолго из плейлистов радиостанций, а также регулярно ездил по миру с концертами.  

О дальнейшей жизни Юрия мы писали ранее. Чем музыкант увлекался, как проводил выходные и какую музыку считал лучше – читайте здесь.  

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