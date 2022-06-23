У кого есть иммунитет от оспы обезьян и кому необходимо прививаться? Узнали у медиков

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Илона Волынец, СТВ:
Covid ушел на второй план, но мы все чаще стали читать о том, что в мире распространяется оспа обезьян. Стали появляться разговоры о том, что стоит белорусов прививать от натуральной оспы, чтобы как-то защититься.
Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
С 1980 года у нас были обязательные прививки от натуральной оспы. Поэтому иммунитет создан. А то, что касается людей более молодых, в Беларуси уже разработаны тесты. Если будет необходима вакцинация, она будет проведена. Государство очень четко мониторит эту ситуацию. Я не думаю, что надо поднимать шумиху, бояться и так далее. Вообще, это заболевание передается при очень близком контакте. Сейчас ажиотаж в поликлиниках начался. Все мамы хотят привить своих детей от ветряной оспы.
Виталий Лужинский, главный врач 4-й детской клинической больницы:
На этой теме хочется остановиться отдельно, потому что где вы были раньше, почему не проходили прививки, когда у нас все есть, когда мы готовы, когда день здорового ребенка, когда готовы врачи? Нам это не надо. Но, когда нам надо, начинаются большие посещения. Отсюда очереди, недовольства.
Сергей Подковыров:
К врачам надо ходить вовремя.
Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники, депутат Мингорсовета:
Я напомню, у меня интегрированная 10-я городская поликлиника. Обслуживаются и детское, и взрослое население. Деток у меня 18 400 – это немало. И мое педиатрическое прошлое позволяет говорить о том, что профессионалам надо доверять. И если врачи, медицинские работники говорят, что это надо, им надо верить. Да, это проблема – отказчики от прививок. Но уже история знает: оспу победили, эпидемия кори, пару лет назад в Украине вспыхнула, потому что там антипрививочная была кампания огромная.
Сергей Подковыров:
Там просто вакцины не было. Тяжелое было финансовое положение.
Светлана Цобкало:
Ну да. Но у нас основная иммунная прослойка – это привитые против кори была, есть и сохраняется. У нас фактически вспышки не было.
Кристина Сущеня, СТВ:
Допустим, оспа обезьян, как происходит ПЦР-тестирование для диагностики оспы? Потому что эта новость облетела, мне кажется, на этой неделе все информпространство.
Сергей Подковыров:
Молодцы наши специалисты, что они одни из первых выступили и показали, что такая диагностическая система в Беларуси создана, если надо будет, она будет применяться. Особенно для тех лиц, я так понимаю, которые приезжают из стран Африки и так далее. Это все завозится. У нас этого нет.
Илона Волынец:
Вы говорили, что есть небольшой ажиотаж в детских поликлиниках. Но я недавно была во взрослой поликлинике, так совпало.
Виталий Лужинский:
Извините, ажиотаж, когда люди пытаются что-то сделать здесь и сейчас быстро. Когда у них в голове ажиотаж и они не слушают наши рекомендации.
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Илона Волынец:
То есть это в голове ажиотаж или в поликлиниках?
Сергей Подковыров:
Это то же самое, что скупать соль и сахар в магазинах.
Виталий Лужинский:
Мы хотим здесь и сейчас, не разбираясь. Потому что на волне этого. Ну да, оспа обезьян. Мы готовы. Все можно сделать планово.