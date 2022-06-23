У кого есть иммунитет от оспы обезьян и кому необходимо прививаться? Узнали у медиков

О тех, кто учится ежедневно на собственной практике. Когда белый халат – это не униформа, а призвание. Обезьянья оспа, очереди в поликлиниках и все о нововведениях, об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:

Covid ушел на второй план, но мы все чаще стали читать о том, что в мире распространяется оспа обезьян. Стали появляться разговоры о том, что стоит белорусов прививать от натуральной оспы, чтобы как-то защититься.

Сергей Подковыров, начальник управления организации медицинской помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

С 1980 года у нас были обязательные прививки от натуральной оспы. Поэтому иммунитет создан. А то, что касается людей более молодых, в Беларуси уже разработаны тесты. Если будет необходима вакцинация, она будет проведена. Государство очень четко мониторит эту ситуацию. Я не думаю, что надо поднимать шумиху, бояться и так далее. Вообще, это заболевание передается при очень близком контакте. Сейчас ажиотаж в поликлиниках начался. Все мамы хотят привить своих детей от ветряной оспы.

Виталий Лужинский, главный врач 4-й детской клинической больницы:

На этой теме хочется остановиться отдельно, потому что где вы были раньше, почему не проходили прививки, когда у нас все есть, когда мы готовы, когда день здорового ребенка, когда готовы врачи? Нам это не надо. Но, когда нам надо, начинаются большие посещения. Отсюда очереди, недовольства. Сергей Подковыров:

К врачам надо ходить вовремя.

Светлана Цобкало, главный врач 10-й городской поликлиники, депутат Мингорсовета:

Я напомню, у меня интегрированная 10-я городская поликлиника. Обслуживаются и детское, и взрослое население. Деток у меня 18 400 – это немало. И мое педиатрическое прошлое позволяет говорить о том, что профессионалам надо доверять. И если врачи, медицинские работники говорят, что это надо, им надо верить. Да, это проблема – отказчики от прививок. Но уже история знает: оспу победили, эпидемия кори, пару лет назад в Украине вспыхнула, потому что там антипрививочная была кампания огромная. Сергей Подковыров:

Там просто вакцины не было. Тяжелое было финансовое положение.

Светлана Цобкало:

Ну да. Но у нас основная иммунная прослойка – это привитые против кори была, есть и сохраняется. У нас фактически вспышки не было.

Кристина Сущеня, СТВ:

Допустим, оспа обезьян, как происходит ПЦР-тестирование для диагностики оспы? Потому что эта новость облетела, мне кажется, на этой неделе все информпространство.

Сергей Подковыров:

Молодцы наши специалисты, что они одни из первых выступили и показали, что такая диагностическая система в Беларуси создана, если надо будет, она будет применяться. Особенно для тех лиц, я так понимаю, которые приезжают из стран Африки и так далее. Это все завозится. У нас этого нет. Илона Волынец:

Вы говорили, что есть небольшой ажиотаж в детских поликлиниках. Но я недавно была во взрослой поликлинике, так совпало.

Виталий Лужинский:

Извините, ажиотаж, когда люди пытаются что-то сделать здесь и сейчас быстро. Когда у них в голове ажиотаж и они не слушают наши рекомендации. Почему зубы мудрости так называются и нужно ли лечить молочные? Задали несколько казусных вопросов стоматологу. Подробнее здесь.

Илона Волынец:

То есть это в голове ажиотаж или в поликлиниках?