Юрий Назаренко – Президенту: «Мы готовы к выполнению любых поставленных вами задач»
Новости Беларуси. Мы выстояли, и поэтому живем в мирной стране, но расслабляться пока рано. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 августа на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уважаемые друзья, я очень благодарю вас за безупречную службу и за надежность, желаю крепкого здоровья вам, вашим родным, близким, вашим деткам. А также новых достижений в службе и в вашей работе.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Александр Григорьевич, от всего силового блока, от всех присутствующих разрешите поблагодарить вас за столь высокую оценку нашей деятельности. Товарищ Президент, хочу заверить, что присутствующие сегодня в этом зале никогда не дрогнут перед рисками современных угроз. Мы готовы к выполнению любых поставленных вами задач.
Список награжденных, впрочем, гораздо шире. В указе, подписанном Президентом, порядка 100 человек. Всем им высокие заслуженные награды в самое ближайшее время по поручению главы государства вручат премьер-министр и госсекретарь Совета безопасности.
Лукашенко: на нас тренировались, это была прелюдия к событиям, которые происходят сейчас в мире, в частности в Украине – читайте далее.