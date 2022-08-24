Юрий Назаренко – Президенту: «Мы готовы к выполнению любых поставленных вами задач»

Новости Беларуси. Мы выстояли, и поэтому живем в мирной стране, но расслабляться пока рано. Об этом Александр Лукашенко заявил 24 августа на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, я очень благодарю вас за безупречную службу и за надежность, желаю крепкого здоровья вам, вашим родным, близким, вашим деткам. А также новых достижений в службе и в вашей работе.

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Александр Григорьевич, от всего силового блока, от всех присутствующих разрешите поблагодарить вас за столь высокую оценку нашей деятельности. Товарищ Президент, хочу заверить, что присутствующие сегодня в этом зале никогда не дрогнут перед рисками современных угроз. Мы готовы к выполнению любых поставленных вами задач.