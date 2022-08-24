Лукашенко: на нас тренировались, это была прелюдия к событиям, которые происходят сейчас в мире, в частности в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас мы уже осознали, что было бы с нами. Мы тогда сделали практически невозможное. На нас тренировались. Это была тренировка, прелюдия к тем событиям, которые происходят сейчас в мире, в частности в Украине. Мы выстояли, поэтому сегодня живем в мирной стране. При этом хочу вам сказать следующее: расслабляться очень рано. Все только начинается. Там была репетиция, тренировка, как я сказал, прелюдия к основным событиям. Все только начинается. Нам не до расслабления. Польша и страны Прибалтики превратились, как видите, в полигоны для регулярных учений натовских войск. Ранее нейтральные Швеция и Финляндия – им-то чего неймется? Сидели бы тихонько и помалкивали. Стремятся в срочном порядке вступить в Североатлантический альянс. Считайте, вступили фактически. При этом не прекращается массированная гибридная агрессия против нашего государства и со стороны так называемой беглой даже не оппозиции, а тех мятежников, которые быстро сбежали за пределы нашей страны.

По своей сути, эти люди являются одними из краеугольных камней политики Вашингтона и Брюсселя на нашем направлении и не только. И наш долг перед нынешними и будущими поколениями – сделать из этого выводы и всеми возможными средствами сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. В этом не только моя, но и наша задача. Люди очень верят в нас и знают, что мы всегда придем на помощь, обеспечим спокойную и мирную жизнь наших людей, защитим страну от внешних и внутренних угроз.