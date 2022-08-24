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«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему

24 августа 2022 15:46
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Быть ответственным за будущее своей страны и беречь то, что создано общим трудом, – важная и основополагающая линия в обучении и воспитании школьников. Именно этому уделяется особое внимание со стороны учебных заведений нашей страны. Одним из примеров является средняя школа № 83 г. Минска, которая носит почетное звание маршала Жукова уже более 20 лет.

«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему-1

Насыщенная школьная жизнь, множество мероприятий и проектов. Одна из знаковых достижений школы – инициатива создания международной конференции, которая объединяет участников не только из нашей страны, но и из стран СНГ.

«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему-4

Глеб Калачевский, директор СШ № 83 г. Минска имени Г.К. Жукова:
За последние годы к нам примкнуло очень много желающих поучаствовать. В декабре 2021 года состоялась десятая юбилейная конференция. Мы являемся уже порядка 10 лет городским ресурсным центром по гражданско-патриотическому воспитанию. Поэтому все, что делается в школе, делается через призму гражданско-патриотического воспитания.

«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему-7

Визитной карточкой школы является музей боевой славы, который увековечивает память великого маршала.  Музей приковывает к себе внимание абсолютно всех. Равнодушным не оставит никого. Ведь именно тут можно по-настоящему окунуться в эпоху военных лет.

Глеб Калачевский:
В книге отзывов есть записи не только россиян, которые часто бывают у нас, российское посольство, с которым мы дружим, это Россотрудничество, представительство его в Республике Беларусь. Это и иностранные гости. Дело в том, что в Международный фонд имени Жукова входят посольства России, Кубы, Венесуэлы, поэтому у нас частые гости представители этих посольств. Эта экскурсия не только на русском и белорусском, но и на английском, испанском языках.

«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему-10

Наталья Янушкевич, учитель истории СШ № 83 г. Минска имени Г.К. Жукова:
Музей – это огромный потенциал, потому что здесь не только экскурсии. Здесь мы окунаемся в ту историю, где дети ощущают, воспринимают ту эпоху времен.

На создание музея и тщательный сбор материалов потребовалось 4 года.  В музее есть и личные вещи Георгия Константиновича Жукова, переданные его дочерью в 2008 году. Экспозицию в музее в 2022 году пополнила еще одна трагическая страница нашей истории – память о геноциде белорусского народа.

Наталья Янушкевич: 
Мы ребятам хотели не только показать ужасы и трагедии этой истории, но и познакомить. Потому что мы с ребятами готовили в архивах документы тех людей, которые остались в живых, чтобы прочитать и увидеть боль и трагедию белорусского народа.

«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему-13

На базе школы действует своя детская организация «Юный Жуковец», в рамках которой учащиеся ухаживают за объектами архитектуры и помогают пожилым людям. Все это позволяет молодым людям быть полезным своей стране.

«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему-16

Мария Горбачева, педагог-организатор СШ № 83 г. Минска имени Г.К. Жукова:
Основной целью организации является воспитание активного, творческого человека, достойного гражданина своей страны, человека ответственного. В организацию принимаются дети с 10 до 14 лет.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Глеб Калачевский # Наталья Янушкевич # Мария Горбачева # Анастасия Реутская # Фотофакт

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