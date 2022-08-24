«Всё делается через призму гражданско-патриотического воспитания». В этой школе Минска учат любить свою страну по-настоящему

Быть ответственным за будущее своей страны и беречь то, что создано общим трудом, – важная и основополагающая линия в обучении и воспитании школьников. Именно этому уделяется особое внимание со стороны учебных заведений нашей страны. Одним из примеров является средняя школа № 83 г. Минска, которая носит почетное звание маршала Жукова уже более 20 лет.

Насыщенная школьная жизнь, множество мероприятий и проектов. Одна из знаковых достижений школы – инициатива создания международной конференции, которая объединяет участников не только из нашей страны, но и из стран СНГ.

Глеб Калачевский, директор СШ № 83 г. Минска имени Г.К. Жукова:

За последние годы к нам примкнуло очень много желающих поучаствовать. В декабре 2021 года состоялась десятая юбилейная конференция. Мы являемся уже порядка 10 лет городским ресурсным центром по гражданско-патриотическому воспитанию. Поэтому все, что делается в школе, делается через призму гражданско-патриотического воспитания.

Визитной карточкой школы является музей боевой славы, который увековечивает память великого маршала. Музей приковывает к себе внимание абсолютно всех. Равнодушным не оставит никого. Ведь именно тут можно по-настоящему окунуться в эпоху военных лет. Глеб Калачевский:

В книге отзывов есть записи не только россиян, которые часто бывают у нас, российское посольство, с которым мы дружим, это Россотрудничество, представительство его в Республике Беларусь. Это и иностранные гости. Дело в том, что в Международный фонд имени Жукова входят посольства России, Кубы, Венесуэлы, поэтому у нас частые гости представители этих посольств. Эта экскурсия не только на русском и белорусском, но и на английском, испанском языках.

Наталья Янушкевич, учитель истории СШ № 83 г. Минска имени Г.К. Жукова:

Музей – это огромный потенциал, потому что здесь не только экскурсии. Здесь мы окунаемся в ту историю, где дети ощущают, воспринимают ту эпоху времен. На создание музея и тщательный сбор материалов потребовалось 4 года. В музее есть и личные вещи Георгия Константиновича Жукова, переданные его дочерью в 2008 году. Экспозицию в музее в 2022 году пополнила еще одна трагическая страница нашей истории – память о геноциде белорусского народа. Наталья Янушкевич:

Мы ребятам хотели не только показать ужасы и трагедии этой истории, но и познакомить. Потому что мы с ребятами готовили в архивах документы тех людей, которые остались в живых, чтобы прочитать и увидеть боль и трагедию белорусского народа.

На базе школы действует своя детская организация «Юный Жуковец», в рамках которой учащиеся ухаживают за объектами архитектуры и помогают пожилым людям. Все это позволяет молодым людям быть полезным своей стране.