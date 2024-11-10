Юрий Микицкий: мы приближаемся к импортозамещению белорусскими препаратами более 50%

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Юрий Микицкий.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Юрий Микицкий.
Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:
Мы приближаемся к импортозамещению белорусскими препаратами более 50 %. Я считаю, это успех белорусской фармацевтики. Министерство здравоохранения, их подходы, политика абсолютно правильные. Санкции – это всегда возможность. Любые изменения – это возможность. Только вопрос, как ты к этому относишься. Одна минута времени – это много или мало?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Все относительно.
Юрий Микицкий:
Смотря с какой стороны двери туалета ты стоишь. Если говорить откровенно, «Академфарм» – это время возможностей, для нас нет проблемы заплатить, можно найти. Я не считаю проблемой – довезти, можно довезти. Самая большая проблема – это отрыв предприятия от технологических решений, от новизны, от инноваций. Это самая большая проблема, которую могут нанести санкции.
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