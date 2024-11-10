Директор «Академфарм»: у нас есть новейшее поколение препаратов, оно просто ракета!

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:

Каждому замку нужен свой ключ. Сейчас ищут болезнь, проблему, под нее изготавливают ключ. Если говорить о том, что ХХ век – это был век физики, то XXI век – это век биотехнологии, биоинженерии. Это такая ракета, сейчас такие процессы происходят. И когда мне говорят: наши деды, травки… Я говорю: вы приводите в виде авторитета мнение людей, живших 100 лет назад, по 40, по 50, по 60 максимум лет, мучаясь от тяжелейших заболеваний. А сейчас это все делается на раз-два. В «Академфарме» есть такие препараты, которые снимают артрические боли просто на раз-два. Все знают, что такое «Диклофенак». Все знают, что такое «Нимесил». А у нас есть новейшее поколение, оно просто ракета.

Александр Осенко:

Это собственное изобретение?

Юрий Микицкий:

Нет. «Академфарм» не занимается дешевыми препаратами типа «Аспирина», «Парацетамола». Мы занимаемся очень дорогими.

Александр Осенко:

А субстанции откуда мы берем?

Юрий Микицкий:

Берут все где только могут. «Академфарм» берет только от мировых производителей, поэтому мы такие, по сути, дорогие. Но лекарства не могут быть дешевыми. Мы работаем с крупной «биг фармой», у нас большая интересная программа на ближайшие 10 лет, потому что производство препарата – это где-то в районе 2-3 лет. И стоимость его, минимум, дженерика. Причем тебе оказывает «биг фарма» поддержку, дают досье толщиной полторы тысячи страниц, технологию. Пока это все выпустишь по полному циклу, это проходит минимум 2-3 года. У нас есть технологии, мы можем взять 1 миллиграмм и закатать его в таблетку. Причем этот миллиграмм надо закатать, чтобы он был стабилен 2-3 года внутри таблетки. Нам «Мерк» под «Академфарм» сделал специальное покрытие – кандурин из слюды, который гарантированно защищает от предварительного воздействия. Очень красивое покрытие, оно такое блестящее, яркое, просто фантастика. По сути, это высочайшая технология. «Академфарм» есть в музее «Мерк» в Германии, что данное вспомогательное вещество сделано для «Академфарм» в Беларуси. Это дорогого стоит. У нас есть еще ряд программ с немецкой компанией, с тем же «Мерк» и с остальными коллегами.