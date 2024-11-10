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«Мы хотим жить больше 100 лет». Как отечественная фармакология продлевает жизнь белорусов?

10 ноября 2024 07:30
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Юрий Микицкий. 

«Мы хотим жить больше 100 лет». Как отечественная фармакология продлевает жизнь белорусов?-2

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «Академфарм»:
Создание препарата (того же «Ксарелто») заняло пять лет и стоило порядка 950 миллионов долларов. Можете себе представить, это создание молекулы. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это хорошая инвестиция в конечном итоге. 

Юрий Микицкий:
Это очень большой бизнес. Отбросив всю лирику, лекарства помогают всем, особенно тем, кто их продает. Мы сейчас хотим жить больше 100 лет. Мы уже привыкли, что мы должны жить больше 100 лет. Расскажу такую сложную штуку. Женщина после того, как у нее закончился детородный период, природе не нужна. Мужчина нужен до той поры, пока он сможет воспроизводить себе подобных. И все, возникает онкология, период закончился, гормональный сбой произошел, пошли обратные процессы, старение. А мы эти процессы препаратами продлеваем, платим за это, правда, большую цену другими болезнями, но мы живем дольше, чем жили наши дедушки и прадедушки. 

Подробности в видео.

# Лекарства # Белорусские лекарства # Александр Осенко # Юрий Микицкий

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