Пустовой: это не пожар, это поднимается белорусское солнце победы

Хотелось о спорте, о наших. В эти длинные выходные для всей страны или праздничные для людей с определенной позицией. Но даже из обычного матча теперь нельзя отфутболить политику.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это короткая неделя была наполнена событиями. И торжественными, а главное, несущими смыслами. Поплясать в Полоцке или поплескаться на воде в столичном мегабассейне – просто и интересно. Но за всем должно быть осознание и понимание. Что у нас есть, как это можно в одночасье потерять и кто за всем этим стоит.

Ох, душнилово. Да. Просто кнопку можно переключить, а геополитические вызовы с помощью пульта не выключишь. Вот поэтому и хочется поговорить по душам, ради сохранения нашей Беларуси, да и всех нас. Ведь сейчас все больше и больше информации и все меньше и меньше смыслов. Увязать эту информацию со смыслами – вот задача пропаганды.

Футбол, ну что может быть еще простым, понятным и объединяющим, это эмоции и переживания за свою команду как за страну. Особенно когда твое «Динамо» играет на чужом поле. Например, в Польше. Тогда уже не до местачковой клубности. Тогда «беларусы ўсяго свету, яднайцеся».

Команда твоего государства на чужом поле в чужой стране. Нет чтобы поддержать, а они объявили словесную войну. Одним словом. Я уже и забыл это слово… Змагары. Да какая это политика. Это низость. Дно. Вы – против обычного футбола. Против Беларуси. Против всех нас.