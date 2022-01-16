«Уже при минус 10 замерзала». Как отличить качественную омывайку от некачественной?
Новости Беларуси. В Могилевской области госконтроль обнаружил стеклоомывающую жидкость, где содержание метилового спирта превышает норму в тысячу раз. Все чаще такими антирекордами грешат импортные товары. Черные списки некачественных и опасных омываек заметно удлиняются. По результатам проверок госконтроля, каждая четвертая проба превышает допустимые показатели метанола. А продавцы идут на разные уловки, чтобы продать сомнительный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Подробности у Юлии Мычки.
Ночью максимальная температура была минус 21. Получается, на маркировке недостоверно указаны сведения о не замерзании этой жидкости. То есть обман потребителей.
В руках Натальи Гринцалевой (начальника отдела Комитета госконтроля Могилевской области) товар, о качестве которого можно судить даже без экспертизы. Незамерзайка обещает не кристаллизоваться при тридцатиградусном морозе, на деле же не выдерживает и половины обещанных минусов. Лед в омывайке постепенно оттаивает, а вместе с ним тает и репутация производителя. Сотрудники Госстандарта и санитарной службы засучили рукава и ищут нерадивого изготовителя в своих черных списках, а они с каждой проверкой заметно прирастают. За год только в Могилевской области изъято из продажи свыше 7 тысяч литров некачественной омывайки. А в реестр «опасная продукция» Госстандарта добавлены еще пять наименований.
Наталья Гринцалева, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси по Могилевской области:
Только за два последних месяца истекшего года было выявлено 15 случаев реализации некачественных стеклоомывающих жидкостей с превышением содержания метилового спирта, а также с указанием на маркировке не соответствующей действительности температуре кристаллизации таких жидкостей, а также ранее запрещенных к реализации.
Некачественным товаром грешат не только продавцы с обочины, но и крупные игроки торговых арен. В ноябре 2021 года в этом магазине была выявлена жидкость для омывания стекол, которая внесена в реестр запрещенных товаров. Количество метанола в ней в сотни раз превышало допустимые нормы. Нарушителям продаж было выписано предписание, теперь опять проверка, что же на полках сегодня?
Владимир Деканский, заведующий магазином:
Та жидкость, которая была реализована в соответствии с запретом, была возвращена поставщику, который нам ее предоставил, соответственно, мы предоставили в санитарную службу города документы, что этот товар вернули поставщику, и этот вопрос был исчерпан.
По словам продавцов, покупатели спешат купить стеклоочиститель подешвеле, редко задумываясь о последствиях. И речь не только об опасных для здоровья омывайках с превышением содержания метанола. Если жидкость не выдержит обещанных морозов и замерзнет, водитель вообще рискует не выехать на дорогу.
Юлия Мычка, корреспондент:
Вы давно берете такую омывайку? Это наша бобруйская, белорусская. Почему ее купили?
Виталий Холомий, житель Могилева:
Потому что не замерзает.
Юлия Мычка:
Пробовали раньше?
Виталий Холомий:
Да, эту покупал, пробовал, не замерзает.
Юлия Мычка:
А бывали случаи, чтобы были недовольны?
Виталий Холомий:
Случаи были, но сказать производителя не могу.
Оказалось, что покупатель Виталий Холомий занимается грузоперевозками. На чистом обзоре лобового стекла экономить не желает. Опыт показывает, что жадный платит дважды. А в дороге, особенно дальней, эксперименты водителю ни к чему.
Виталий Холомий:
Случаи были, да. Производителя я, конечно, не скажу, потому что не помню. Но было, что заявлено минус 30. А уже при минус 10 омывайка замерзала. Такие случаи неудобные, потом в дороге особенно, когда грязь летит на лобовое, приходится останавливаться и чистить стекло вручную.
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