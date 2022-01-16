«Уже при минус 10 замерзала». Как отличить качественную омывайку от некачественной?

Новости Беларуси. В Могилевской области госконтроль обнаружил стеклоомывающую жидкость, где содержание метилового спирта превышает норму в тысячу раз. Все чаще такими антирекордами грешат импортные товары. Черные списки некачественных и опасных омываек заметно удлиняются. По результатам проверок госконтроля, каждая четвертая проба превышает допустимые показатели метанола. А продавцы идут на разные уловки, чтобы продать сомнительный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Подробности у Юлии Мычки.

Ночью максимальная температура была минус 21. Получается, на маркировке недостоверно указаны сведения о не замерзании этой жидкости. То есть обман потребителей.

В руках Натальи Гринцалевой (начальника отдела Комитета госконтроля Могилевской области) товар, о качестве которого можно судить даже без экспертизы. Незамерзайка обещает не кристаллизоваться при тридцатиградусном морозе, на деле же не выдерживает и половины обещанных минусов. Лед в омывайке постепенно оттаивает, а вместе с ним тает и репутация производителя. Сотрудники Госстандарта и санитарной службы засучили рукава и ищут нерадивого изготовителя в своих черных списках, а они с каждой проверкой заметно прирастают. За год только в Могилевской области изъято из продажи свыше 7 тысяч литров некачественной омывайки. А в реестр «опасная продукция» Госстандарта добавлены еще пять наименований.

Наталья Гринцалева, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси по Могилевской области:

Только за два последних месяца истекшего года было выявлено 15 случаев реализации некачественных стеклоомывающих жидкостей с превышением содержания метилового спирта, а также с указанием на маркировке не соответствующей действительности температуре кристаллизации таких жидкостей, а также ранее запрещенных к реализации. Некачественным товаром грешат не только продавцы с обочины, но и крупные игроки торговых арен. В ноябре 2021 года в этом магазине была выявлена жидкость для омывания стекол, которая внесена в реестр запрещенных товаров. Количество метанола в ней в сотни раз превышало допустимые нормы. Нарушителям продаж было выписано предписание, теперь опять проверка, что же на полках сегодня?

Владимир Деканский, заведующий магазином:

Та жидкость, которая была реализована в соответствии с запретом, была возвращена поставщику, который нам ее предоставил, соответственно, мы предоставили в санитарную службу города документы, что этот товар вернули поставщику, и этот вопрос был исчерпан.

По словам продавцов, покупатели спешат купить стеклоочиститель подешвеле, редко задумываясь о последствиях. И речь не только об опасных для здоровья омывайках с превышением содержания метанола. Если жидкость не выдержит обещанных морозов и замерзнет, водитель вообще рискует не выехать на дорогу. Юлия Мычка, корреспондент:

Вы давно берете такую омывайку? Это наша бобруйская, белорусская. Почему ее купили?

Виталий Холомий, житель Могилева:

Потому что не замерзает. Юлия Мычка:

Пробовали раньше? Виталий Холомий:

Да, эту покупал, пробовал, не замерзает. Юлия Мычка:

А бывали случаи, чтобы были недовольны? Виталий Холомий:

Случаи были, но сказать производителя не могу.

Оказалось, что покупатель Виталий Холомий занимается грузоперевозками. На чистом обзоре лобового стекла экономить не желает. Опыт показывает, что жадный платит дважды. А в дороге, особенно дальней, эксперименты водителю ни к чему.