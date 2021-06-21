Вложили 15 тысяч рублей, окупился за полгода. Гомельские студенты делают собственные стартапы и зарабатывают во время учёбы

Новости Беларуси. От кружков по рисованию до обучения в академии. Стартап из Гомеля планирует объединить все учебные заведения Беларуси на одной информационной платформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мобильное приложение «Адукацыя» создается в рамках концепции «информационное государство»: в перспективе оно должно снизить расходы на администрирование сферы образования и стать удобным сервисом для дистанционного получения знаний. Как развивают стартап-движение в Гомельской области, узнал Александр Добриян.

Когда Александр Побияха построил свой первый 3D-принтер, в Беларуси еще и не слышали о стартап-движении. Поэтому инициативность талантливого студента так и осталась полезным хобби. Сегодня он прилагает все усилия, чтобы идеи его студентов вырастали в большие и нужные проекты.

Александр Побияха, старший преподаватель Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Широкий спектр направлений. Поскольку у нас есть 3D-принтеры, 3D-сканер, лазерные установки, фрезерные установки для того, чтобы сформировать интересное устройство, которое можно назвать будущим стартапом.

Робототехника, механотроника, разработка устройств интернета вещей – в университетских лабораториях созданы все условия для реализации самых актуальных направлений инженерно-технического творчества. От физиков традиционно не отстают математики и программисты. Один из стартапов планирует объединить все учебные заведения Беларуси на одной информационной платформе.

Роман Мисоченко, студент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Мы разрабатываем такую базу, которая будет гибкая и позволит объединить как ИПэшников в рамках образования, так частные и государственные учреждения образования. Эта платформа включает в себя полностью образовательный процесс, начиная от методичек электронных, заканчивая посещаемостью, ответами на тестовые, экзаменационные вопросы.

Мобильное приложение «Адукацыя» – часть концепции «информационное государство». Идея в том, чтобы снизить расходы на администрирование сферы образования и создать удобный сервис для получения актуальных знаний. Похожий продукт сейчас внедряют, например, в Швеции.

Александр Добриян, корреспондент:

В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины стартапы своих студентов традиционно оценивают не только по красоте идеи, но и по реальным финансовым результатам ее внедрения. Например, лучшим проектом за прошлый год стал бьюти-коворкинг. При вложении в 15 тысяч рублей он окупился всего за полгода.

Превращать идеи в реальный бизнес студентам помогает созданный в университете стартап-центр. Творческая площадка позволяет формировать группы из специалистов разных областей для развития и продвижения конкретных проектов.

Сергей Азявчиков, директор бизнес-школы «Стартап-ГГУ»:

В этом году в планах 200-250 студентов, чтобы поучаствовали в конкурсе бизнес-проектов. В идеале, из них приблизительно человек 100 должны реально открыть свое дело и должны что-то заработать до конца учебного года.