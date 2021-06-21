Брать воду и не забывать про отдых. Что ещё рекомендует ГАИ водителям в сильную жару?
Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области в жаркую погоду рекомендует водителям быть предельно внимательными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обязательно брать в поездку воду и не пренебрегать отдыхом. При возможности отказаться от поездок. Предельно внимательными нужно быть вблизи зеленых зон, где есть вероятность выхода на трассу диких животных.
Так, 20 июня несчастный случай с участием лося произошел в Вилейском районе.
Ирина Сапунова, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Миноблисполкома:
На 122-м километре автодороги Р63 Борисов – Вилейка – Ошмяны Вилейского района водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Peugeot 407, совершил наезд на дикое животное, лося, который внезапно выбежал на проезжую часть дороги. В результате ДТП пассажир 2000 года рождения получил телесные повреждения.