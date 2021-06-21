Брать воду и не забывать про отдых. Что ещё рекомендует ГАИ водителям в сильную жару?

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области в жаркую погоду рекомендует водителям быть предельно внимательными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Обязательно брать в поездку воду и не пренебрегать отдыхом. При возможности отказаться от поездок. Предельно внимательными нужно быть вблизи зеленых зон, где есть вероятность выхода на трассу диких животных.