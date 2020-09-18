Юрий Амбразевич: распространение в СМИ неподтвёржденной информации в утвердительной манере является грубым злоупотреблением полномочиями

Об этом 18 сентября на дебатах по ситуации в нашей стране в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявил постоянный представитель Беларуси Юрий Амбразевич. Напомним, дебаты проходят в Женеве по требованию Германии, которая выступила от имени Европейского союза.

Юрий Амбразевич, постпред Беларуси при Отделении ООН в Женеве:

Распространение в СМИ неподтвержденной информации в утвердительной и обвинительной манере, как это произошло в отношении событий в Беларуси со стороны специальных процедур СПЧ и некоторых пресс-служб руководителей международных организаций, является грубым злоупотреблением их полномочиями.

Мы опровергаем неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных. Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами. Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.