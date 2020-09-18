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  • Юрий Амбразевич: распространение в СМИ неподтвёржденной информации в утвердительной манере является грубым злоупотреблением полномочиями

Юрий Амбразевич: распространение в СМИ неподтвёржденной информации в утвердительной манере является грубым злоупотреблением полномочиями

18 сентября 2020 14:23
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Новости Беларуси. Беларусь отвергает любые внешние оценки результатов президентских выборов и рассматривает их как вмешательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Амбразевич: распространение в СМИ неподтвёржденной информации в утвердительной манере является грубым злоупотреблением полномочиями-1

Об этом 18 сентября на дебатах по ситуации в нашей стране в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека заявил постоянный представитель Беларуси Юрий Амбразевич. Напомним, дебаты проходят в Женеве по требованию Германии, которая выступила от имени Европейского союза.

Юрий Амбразевич: распространение в СМИ неподтвёржденной информации в утвердительной манере является грубым злоупотреблением полномочиями-4

Юрий Амбразевич, постпред Беларуси при Отделении ООН в Женеве:
Распространение в СМИ неподтвержденной информации в утвердительной и обвинительной манере, как это произошло в отношении событий в Беларуси со стороны специальных процедур СПЧ и некоторых пресс-служб руководителей международных организаций, является грубым злоупотреблением их полномочиями.

Мы опровергаем неподтвержденные обвинения в сексуальном насилии против задержанных. Зарегистрированных официальных заявлений об этом нет. Также не подтверждается информация о пропавших без вести в непосредственной связи с протестами. Утверждения о наличии в стране политических заключенных не соответствуют реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.

Юрий Амбразевич: распространение в СМИ неподтвёржденной информации в утвердительной манере является грубым злоупотреблением полномочиями-7

Стоит отметить, что во время дебатов Беларусь поддержала российская сторона. Как заявил постпред России Геннадий Гатилов, государства активно осуждают нарушения в ходе массовых демонстраций в Беларуси, но почему-то из-за массовых арестов и столкновений с полицией во Франции и Германии спецсессий СПЧ не собирали. Он также напомнил, что в продолжающихся протестах в США погибло, пострадало и было арестовано куда больше людей, а поборники прав человека почему-то продолжают молчать.

# Международная политика # общество # Юрий Амбразевич # Геннадий Гатилов # Фотофакт

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