Привести в порядок каждый двор. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках

Новости Беларуси. 19 сентября в столице стартует месяц благоустройства. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 сентября в столице стартует месяц благоустройства. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Особое внимание уделят местам отдыха горожан вблизи водных объектов.
Привести в порядок можно и каждый двор: дополнительно высадить деревья, кустарники и цветы.
Владимир Лебедь, начальник Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Мы приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в озеленении. Я очень благодарен нашим жителям города Минска.
Очень много жалоб, даже требований поступает о том, что необходимо прекращать – эти элементы вандализма, хождения несанкционированные. Они понимают, что наш город, как европейская столица, чистый, и необходимо поддерживать в таком же состоянии. Еще раз хочу сказать спасибо нашим гражданам, которые участвуют в наведении порядка и благоустройстве.
Субботники пройдут во всех районах столицы. Большой фронт работ 19 сентября запланирован вдоль рек Лоша и Лошица. Благоустроят также территорию у острова Цнянского водохранилища и Севастопольский парк.