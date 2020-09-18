Прямой эфир

Привести в порядок каждый двор. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках

18 сентября 2020 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 сентября в столице стартует месяц благоустройства. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Привести в порядок каждый двор. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках -1

Особое внимание уделят местам отдыха горожан вблизи водных объектов.

Привести в порядок можно и каждый двор: дополнительно высадить деревья, кустарники и цветы.

Привести в порядок каждый двор. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках -4

Владимир Лебедь, начальник Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:
Мы приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в озеленении. Я очень благодарен нашим жителям города Минска.

Очень много жалоб, даже требований поступает о том, что необходимо прекращать – эти элементы вандализма, хождения несанкционированные. Они понимают, что наш город, как европейская столица, чистый, и необходимо поддерживать в таком же состоянии. Еще раз хочу сказать спасибо нашим гражданам, которые участвуют в наведении порядка и благоустройстве.

Привести в порядок каждый двор. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках -7

Субботники пройдут во всех районах столицы. Большой фронт работ 19 сентября запланирован вдоль рек Лоша и Лошица. Благоустроят также территорию у острова Цнянского водохранилища и Севастопольский парк.

# Субботники в Беларуси # общество # Владимир Лебедь # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь
18 сентября 2020 13:19

«Люди едут в Минск и в Пинск». Паломники-хасиды возвращаются в Беларусь

«Славянское братство»: как под Брестом проходят белорусско-российские учения
18 сентября 2020 12:54

«Славянское братство»: как под Брестом проходят белорусско-российские учения

Здесь высаживают фундук по особой схеме. Как выглядит первая в Беларуси ореховая плантация
18 сентября 2020 11:51

Здесь высаживают фундук по особой схеме. Как выглядит первая в Беларуси ореховая плантация