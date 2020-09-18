Привести в порядок каждый двор. Мингорисполком приглашает жителей поучаствовать в субботниках

Привести в порядок можно и каждый двор: дополнительно высадить деревья, кустарники и цветы.

Владимир Лебедь, начальник Управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Мы приглашаем всех неравнодушных граждан принять участие в озеленении. Я очень благодарен нашим жителям города Минска.

Очень много жалоб, даже требований поступает о том, что необходимо прекращать – эти элементы вандализма, хождения несанкционированные. Они понимают, что наш город, как европейская столица, чистый, и необходимо поддерживать в таком же состоянии. Еще раз хочу сказать спасибо нашим гражданам, которые участвуют в наведении порядка и благоустройстве.