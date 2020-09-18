Где в Минске пройдут сельхозярмарки 19-20 сентября?

Новости Беларуси. Запастись витаминами по минимальным ценам. Сезон сельхозярмарок в Минске продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В выходные минчан приглашают купить овощи и фрукты, мясомолочную продукцию, рыбу и саженцы по ценам производителей. Пожилым помогут с доставкой товара на дом. На главной ярмарочной площадке у «Чижовка-Арены» будут работать волонтеры БРСМ.