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Где в Минске пройдут сельхозярмарки 19-20 сентября?

18 сентября 2020 14:18
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Новости Беларуси. Запастись витаминами по минимальным ценам. Сезон сельхозярмарок в Минске продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Где в Минске пройдут сельхозярмарки 19-20 сентября?-1

В выходные минчан приглашают купить овощи и фрукты, мясомолочную продукцию, рыбу и саженцы по ценам производителей. Пожилым помогут с доставкой товара на дом. На главной ярмарочной площадке у «Чижовка-Арены» будут работать волонтеры БРСМ.

Где в Минске пройдут сельхозярмарки 19-20 сентября?-4

Ярмарки в выходные развернутся во всех районах столицы. Покупателей ждут с 10 до 16 часов.

# Ярмарки в Минске # общество # Фотофакт

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