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«На сортоиспытании находится 34 сортоопыта». Где в Минской области занимаются селекцией картофеля?

18 сентября 2020 14:07
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Новости Беларуси. Хлебный каравай Минской области превысил 2 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«На сортоиспытании находится 34 сортоопыта». Где в Минской области занимаются селекцией картофеля?-1

Больше всех заложили в закрома слуцкие, минские и копыльские аграрии. А самая высокая урожайность в Несвижском районе – 67 центнеров с гектара.

«На сортоиспытании находится 34 сортоопыта». Где в Минской области занимаются селекцией картофеля?-4

Меж тем, уборочная кампания продолжается. Сейчас сельхозпроизводители работают на полях с овощами и картофелем. Второго хлеба убрано 35 % площадей, урожайность – 340 центнеров с гектара.

Тем временем на Вилейской сортоиспытательной станции не только активно убирают картофель, но и продолжают аграрные эксперименты. Ученые занимаются сортами новой селекции. Самые перспективные высевают на полях Минской области.

«На сортоиспытании находится 34 сортоопыта». Где в Минской области занимаются селекцией картофеля?-7

Иван Пешко, директор Вилейской сортоиспытательной станции:
В этом году у нас на сортоиспытании находится 34 сортоопыта. В прошлом году было 38. Из них в этом году 11 сортов белорусской селекции, остальное – сорта голландской, французской и немецкой селекции. Поделены они на четыре группы спелости. На государственном испытании проводится определение многих признаков, проводится определение устойчивости картофеля к фитофторозу.

«На сортоиспытании находится 34 сортоопыта». Где в Минской области занимаются селекцией картофеля?-10

Аграрии продолжают убирать сахарную свеклу и кукурузу. А 26 сентября в Минской области отметят «Дожинки», которые пройдут в Червене.

# Уборочная кампания # общество # Иван Пешко # Фотофакт

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