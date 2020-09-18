«На сортоиспытании находится 34 сортоопыта». Где в Минской области занимаются селекцией картофеля?

Новости Беларуси. Хлебный каравай Минской области превысил 2 миллиона тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Больше всех заложили в закрома слуцкие, минские и копыльские аграрии. А самая высокая урожайность в Несвижском районе – 67 центнеров с гектара.

Меж тем, уборочная кампания продолжается. Сейчас сельхозпроизводители работают на полях с овощами и картофелем. Второго хлеба убрано 35 % площадей, урожайность – 340 центнеров с гектара.

Тем временем на Вилейской сортоиспытательной станции не только активно убирают картофель, но и продолжают аграрные эксперименты. Ученые занимаются сортами новой селекции. Самые перспективные высевают на полях Минской области.