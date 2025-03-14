Юным жителям Московского района вручили паспорта в музее истории Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Конституции юным жителям Московского района вручили паспорта. Церемония прошла в знаковом месте – музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В торжественной обстановке свой первый документ получили талантливые и одаренные молодые люди, которые отличились в учебе, спорте и общественной деятельности. Также в подарок ребятам вручили книжное издание «Я гражданин Республики Беларусь» и сувениры на память о торжественном событии. На церемонии также наградили победителей и призеров районного конкурса эссе и республиканского правового турнира БРСМ. Также для присутствующих организовали концертную программу.

Арина Семашко, учащаяся средней школы № 80: Я сюда приехала на награждение. На самом деле я очень рада. Это очень почетно, что я здесь.

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Для ребят это очень торжественно, волнительно – впервые получить паспорт. Пусть они с достоинством несут это достижение, ответственность и будут настоящими патриотами нашей страны.

Патриотический марафон «Мы – граждане Беларуси!» проходит более 20 лет подряд. Помимо получения паспортов, ребята также знакомятся с историей и значением государственной символики, основными законами, правами и обязанностями гражданина нашей страны.