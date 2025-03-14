В школах Беларуси прошёл единый урок, посвящённый Дню Конституции

Любить, защищать и развивать свою страну, понимать суть основного закона и быть готовым выполнять свои гражданские обязанности – этому в нашей стране учат с детства. В преддверии Дня Конституции во всех школах страны прошел Единый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи ребят познакомились со своими правами, обязанностями и основными принципами белорусского государства.

К проведению урока Министерство образования подготовило рекомендации, а вот форму подачи материала педагоги выбирали сами: самые маленькие белорусы знакомились с Конституцией в игровой форме. Ребята постарше занялись решением практических задач на примере реальных ситуаций, ведь совсем скоро им придется самостоятельно жить в соответствии с правилами белорусского законодательства. Ученики, независимо от возраста, пришли к одному выводу: Конституция – наш ориентир и сила.

– Конституция – это свод правил, которые должны соблюдать люди. – Конституция – это главный юридический закон, по которому производятся все остальные законы. – Конституция – это то, что обеспечивает каждого гражданина правом, обязанностью, безопасностью и свободой. – Конституция – это главное правило и закон нашего государства, который предусматривает то, как устроена наша страна, какие права и обязанности есть у граждан и как устроена власть. – Закон – это то, что нельзя нарушать. – Закон – это то, что должны соблюдать все граждане страны. – Закон – это правила, которых все должны придерживаться.

– Каждый житель Республики Беларусь обязан уважать своих родителей, уважать то, где он находится, уважать флаг, герб.

– У меня есть право на образование, лечение, на обучение своего языка.

– У меня есть обязанность прилежно учиться, не нарушать дисциплину, не нарушать личных границ других людей.

– Конституцию приняли в 1994 году.

– В 1922 году были внесены изменения в Конституцию Республики Беларусь, и во время этого референдума были изменены некоторые статьи, и две из них были убраны.

На уроке школьники получили базовые знания о главном законе белорусского государства. Эта информация стала фундаментом в формировании мировоззрения настоящего гражданина своей страны.