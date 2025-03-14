Масштабная модернизация мощностей и внедрение высоких технологий. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетила Минское производственное объединение вычислительной техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На предприятии освоен выпуск новой продукции. Это компьютерная техника, функционирует производство автоэлектроники, в том числе для ведущих холдингов. Активно осуществляются поставки в том числе и за рубеж. Освоение новых направлений и рынков сбыта позволило предприятию в разы увеличить общий выпуск готовой продукции.

За четыре года предприятие нарастило объемы производства в 9 раз, а объемы экспорта – в 8 раз. По итогам 2024 года удельный вес инновационной продукции в общем объеме составляет 85 %.