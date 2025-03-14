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Лазаревич посетила Минское производственное объединение вычислительной техники

14 марта 2025 18:09
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Масштабная модернизация мощностей и внедрение высоких технологий. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич посетила Минское производственное объединение вычислительной техники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На предприятии освоен выпуск новой продукции. Это компьютерная техника, функционирует производство автоэлектроники, в том числе для ведущих холдингов. Активно осуществляются поставки в том числе и за рубеж. Освоение новых направлений и рынков сбыта позволило предприятию в разы увеличить общий выпуск готовой продукции.

За четыре года предприятие нарастило объемы производства в 9 раз, а объемы экспорта – в 8 раз. По итогам 2024 года удельный вес инновационной продукции в общем объеме составляет 85 %.

Лазаревич посетила Минское производственное объединение вычислительной техники-2

Александр Никитин, заместитель директора по производству ОАО «МПОВТ»:
Каждый год у нас происходит обновление линейки. Это и обновление поколения процессора. С каждым годом мы прирастаем в мощности к предыдущему. В этом году у нас основная линейка это 13-го поколения процессоры. В следующем году планируем переходить на 14-е, 15-е поколения. 

Лазаревич посетила Минское производственное объединение вычислительной техники-4

Евгения Боровик, директор ОАО «МПОВТ»:
За последние 4 года предприятие увеличило объемы производства в 9 раз, увеличило объемы экспорта в 8 раз. Доля инновационной продукции в 2020 году составляла 35 %, по итогам 2024 года она составила более 85 %. 

В планах – освоение новых направлений деятельности и создание рабочих мест. Уже к середине текущего года на предприятии планируют локализировать производство в модернизированных зданиях.

# Предприятия Беларуси # Евгения Боровик # Надежда Лазаревич # Александр Никитин

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