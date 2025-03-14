В музее Великой Отечественной юным белорусам торжественно вручили паспорта

В преддверии Дня Конституции по всей Беларуси проходят торжественные церемонии вручения паспортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музей Великой Отечественной войны 14 марта были приглашены 40 юношей и девушек из разных уголков страны. Несмотря на юный возраст, каждому из этих юных граждан Беларуси уже есть чем гордиться: все они отличники в учебе, участники олимпиад и творческих конкурсов, воспитанники военно-патриотических классов. В волнительный момент рядом и родители. Помимо паспорта, ребята традиционно получили в подарок государственный флаг, Конституцию и издание «Символы суверенной Беларуси». Кстати, мероприятие прошло в зале Победы, что особенно символично в этот юбилейный год для нашей истории.

Яна Чекавая учащаяся школы № 6 Лиды им. Н.Б. Куконенко Лиды:

Мне было очень волнительно, а при вручении паспорта я была очень счастлива и гордилась, что мне предоставили такую возможность. Я очень довольна. Вот этот день очень будет запоминающийся.

Алина Попова учащаяся школы № 3 Ганцевичей:

Это было потрясающе. Нам провели экскурсию, нас тут наградили, так все официально. И, конечно, это мне запомнится на всю жизнь.