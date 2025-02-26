Надежда Лазаревич: власти Минска окажут разностороннюю поддержку начинающим предпринимателям
Власти города окажут разностороннюю поддержку начинающим предпринимателям. Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич на встрече с резидентами бизнес-инкубатора во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Интересным проектам и инициативам помогут как финансово, так и организационно. В бизнес-инкубаторе работает 9 компаний. Им предоставляется на льготных условиях помещение, место в офисе и оборудование. Благодаря таким площадкам начинающие предприниматели получают возможность узнать тонкости ведения бизнеса и наладить коммуникацию с партнерами.
Планируется, что во время Дней Минска в Екатеринбурге резиденты бизнес-инкубатора смогут представить свои идеи и наладить сотрудничество на международном уровне.
Лазарь Илич, директор строительной компании (Сербия):
Приятная атмосфера здесь и работа с людьми. Очень персонал грамотный, который может мне помочь в моей сфере. В некоторых вещах, в которых я, как иностранец, до сих пор не могу разобраться.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Город Минск всегда каждый год выделяет ресурсы для поддержки малого и среднего бизнеса под определенные возможности. Например, приобретения в лизинг, в кредит оборудования, технологического оборудования. Ставку рефинансирования мы готовы возместить за счет бюджетных ресурсов при выполнении определенных условий.
В Минске действует три бизнес-инкубатора и 16 центров поддержки, которые помогают начинающим предпринимателям в бухгалтерском учете, консолидации информации, взаимодействии с местными органами власти. И тем самым способствуют созданию благоприятных условий для развития частного бизнеса. Отметим, удельный вес налоговых поступлений от негосударственного сектора экономики за прошлый год составил почти 40 %.