Надежда Лазаревич: власти Минска окажут разностороннюю поддержку начинающим предпринимателям

Власти города окажут разностороннюю поддержку начинающим предпринимателям. Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич на встрече с резидентами бизнес-инкубатора во Фрунзенском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Интересным проектам и инициативам помогут как финансово, так и организационно. В бизнес-инкубаторе работает 9 компаний. Им предоставляется на льготных условиях помещение, место в офисе и оборудование. Благодаря таким площадкам начинающие предприниматели получают возможность узнать тонкости ведения бизнеса и наладить коммуникацию с партнерами. Планируется, что во время Дней Минска в Екатеринбурге резиденты бизнес-инкубатора смогут представить свои идеи и наладить сотрудничество на международном уровне.

Лазарь Илич, директор строительной компании (Сербия):

Приятная атмосфера здесь и работа с людьми. Очень персонал грамотный, который может мне помочь в моей сфере. В некоторых вещах, в которых я, как иностранец, до сих пор не могу разобраться.