Владимир Кухарев пообщался с представителями Молодёжных советов при администрациях районов

Воплотить лучшие инициативы молодежи в жизнь, а также вовлечь их в общественно-социальную жизнь Минска. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев пообщался представителями Молодежных советов при администрациях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Встреча прошла в Национальном детском технопарке. Молодежь рассказала о составе советов и планах по дальнейшей деятельности. Сейчас ребята активно готовят новые проекты, которые хотят воплотить в жизнь. Они направлены на благоустройство, озеленение города и благотворительность. Ряд инициатив посвящен 80-летию Великой Победы.

Анна Бачило, заместитель председателя Молодежного совета при администрации Центрального района: Уже реализуем, я бы сказала, такие проекты, как парк Народного единства и экотропы, которые были предложены на «Минской смене» 2024 года. Тропа будет возле «Мать и дитя». Открывается на 3 июля, День Независимости Республики Беларусь. И одна экотропа, возможно, будет в Дроздах.

Глеб Хонский, член Молодежного совета при Мингорсовете: 2025 год наполнен знаковыми событиями, и именно поэтому нам предстоит немалая работа, чтобы показать себя в деле. Так как новая пятилетка посвящена качеству, и именно поэтому мы планируем зацепить молодежь и общество в целом не количеством наших проектов, а непосредственно их качеством. Ведь, как сказал глава государства, лучше немного, но качественно.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Когда молодежь сама разбирается в проблемах, когда она вникает, когда она хочет помочь людям решить многие проблемы, это уже залог успеха. И проведение таких встреч всегда очень глубоко анализируется, потому что оно охватывает весь спектр вопросов, касающихся города, населения, многих отраслей.

В состав Молодежных советов при администрациях районов входит 225 человек. Это учащиеся, школ, гимназий и колледжей, студенты, а также работающая молодежь.