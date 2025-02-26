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Владимир Кухарев пообщался с представителями Молодёжных советов при администрациях районов

26 февраля 2025 17:31
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Воплотить лучшие инициативы молодежи в жизнь, а также вовлечь их в общественно-социальную жизнь Минска. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев пообщался представителями Молодежных советов при администрациях районов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Владимир Кухарев пообщался с представителями Молодёжных советов при администрациях районов-2

Встреча прошла в Национальном детском технопарке. Молодежь рассказала о составе советов и планах по дальнейшей деятельности. Сейчас ребята активно готовят новые проекты, которые хотят воплотить в жизнь. Они направлены на благоустройство, озеленение города и благотворительность. Ряд инициатив посвящен 80-летию Великой Победы. 

Владимир Кухарев пообщался с представителями Молодёжных советов при администрациях районов-4

Анна Бачило, заместитель председателя Молодежного совета при администрации Центрального района:
Уже реализуем, я бы сказала, такие проекты, как парк Народного единства и экотропы, которые были предложены на «Минской смене» 2024 года. Тропа будет возле «Мать и дитя». Открывается на 3 июля, День Независимости Республики Беларусь. И одна экотропа, возможно, будет в Дроздах. 

Владимир Кухарев пообщался с представителями Молодёжных советов при администрациях районов-6

Глеб Хонский, член Молодежного совета при Мингорсовете:
2025 год наполнен знаковыми событиями, и именно поэтому нам предстоит немалая работа, чтобы показать себя в деле. Так как новая пятилетка посвящена качеству, и именно поэтому мы планируем зацепить молодежь и общество в целом не количеством наших проектов, а непосредственно их качеством. Ведь, как сказал глава государства, лучше немного, но качественно. 

Владимир Кухарев пообщался с представителями Молодёжных советов при администрациях районов-8

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
Когда молодежь сама разбирается в проблемах, когда она вникает, когда она хочет помочь людям решить многие проблемы, это уже залог успеха. И проведение таких встреч всегда очень глубоко анализируется, потому что оно охватывает весь спектр вопросов, касающихся города, населения, многих отраслей.

В состав Молодежных советов при администрациях районов входит 225 человек. Это учащиеся, школ, гимназий и колледжей, студенты, а также работающая молодежь.

# Владимир Кухарев # Молодежь Беларуси

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