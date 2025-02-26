В Минске на постоянной основе проживают более 85 тыс. иностранцев

Новая гостеприимная Родина. Только за прошлый год в столице белорусское гражданство получили около 300 иностранцев. Преимущественно это уроженцы России, Украины и Казахстана. Минск привлекает их уровнем жизни, социальной инфраструктурой и безопасностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Семья Тин переехала в Минск полгода назад из Казахстана. До этого 5 лет подряд каждое лето отдыхали в белорусской столице. Влюбились в страну. Понравились гостеприимные люди, сервис, чистота и порядок на улицах. Говорят, им есть с чем сравнить. Андрей до этого прожил 9 лет в Великобритании.

Андрей Тин:

Там мне в принципе все не нравилось: от качества продуктов до цен на жилье, как соотносится зарплата с ценами на жилье. Несмотря на докторскую степень, я там мог хорошую работу получить, даже с хорошей работой накопить что-то не получится. Первые лет 10 точно.