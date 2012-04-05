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Снегопад в Витебске в ночь на 5 апреля – рекордный за всю историю метеонаблюдений

05 апреля 2012 13:38
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Новости Беларуси. Апрельские сугробы выросли на Витебщине. Сегодня здесь устраняют последствия сильного снегопада. Только за ночь в регионе выпало полторы декадной нормы осадков. Высота снега местами достигала 18 см. Около 30 населенных пунктов региона оказались обесточены из-за налипания мокрого снега. К этому часу электроснабжение  практически восстановлено.

Нынешний снегопад – самый грандиозный за всю историю метеонаблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Людмила Бороденок, инженер-синоптик Витебского областного гидрометеоцентра:
Такой обильный снегопад, который наблюдался вчера днем и сегодня ночью, был первый раз за все годы наблюдений с 1936 года. И за сутки выпала по юго-восточной части области половина апрельской нормы осадков.

Владимир Яковлев, старший охранник автостоянки:
Мы – трактором, кто-то лопатой свое место подчищает. Всякие есть: есть не очень профессиональные водители, другие нормально выезжают. У некоторых действительно резина летняя. Поспешили, конечно.

# общество # Погода в Беларуси

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