Юные геологи из Беларуси завоевали призовые места на олимпиаде в Казахстане. Узнали, как им удалось достичь успеха
Еще один повод для гордости за белорусских школьников – в Акмолинской области Республики Казахстан прошла VII Международная открытая полевая олимпиада юных геологов. В ней принимали участие 150 учащихся 9-11 классов со всех регионов Казахстана и стран СНГ – России, Узбекистана и Беларуси. Ребята из нашей национальной команды «Юные геологи Республики Беларусь» завоевали призовые места во всех этапах олимпиады, стали абсолютными ее победителями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе, и Михаил Господарик, выпускник гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе.
Юрий Царев, ведущий:
Как ты пришел в геологию? Нужно же иметь какие-то предпосылки.
Михаил Господарик, выпускник гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе:
Предпосылок не было, это был обычный день, когда руководитель нашей гимназии предложила нам поучаствовать в чем-то новом. Тогда никто из ребят не имел представления о геологии вообще, нам лишь показали несколько фоток, рассказали немного про эту олимпиаду, предложили поучаствовать. Все ребята согласились, мы приняли участие, никто об этом не пожалел, это был новый опыт, было очень интересно. После этой олимпиады и появилась та самая любовь к геологии.
Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе:
Олимпиада состоит из 11 геологических соревнований, 5 геологических конкурсов. Общий зачет идет по геологическим соревнованиям.
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