Юные геологи из Беларуси завоевали призовые места на олимпиаде в Казахстане. Узнали, как им удалось достичь успеха

Еще один повод для гордости за белорусских школьников – в Акмолинской области Республики Казахстан прошла VII Международная открытая полевая олимпиада юных геологов. В ней принимали участие 150 учащихся 9-11 классов со всех регионов Казахстана и стран СНГ – России, Узбекистана и Беларуси. Ребята из нашей национальной команды «Юные геологи Республики Беларусь» завоевали призовые места во всех этапах олимпиады, стали абсолютными ее победителями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе, и Михаил Господарик, выпускник гимназии № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе.

Юрий Царев, ведущий:

Как ты пришел в геологию? Нужно же иметь какие-то предпосылки.