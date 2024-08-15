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Литва построит военный городок для немецких солдат в 35 километрах от Беларуси

15 августа 2024 14:29
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Наши прибалтийские соседи продолжают нагнетать военно-политическую обстановку в регионе. Стало известно, что вблизи белорусской границы Литва построит военный городок для немецких солдат. Он разместится на полигоне Руднинкай всего в 35 километрах от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва построит военный городок для немецких солдат в 35 километрах от Беларуси-1

О планах правительства проинформировала пресс-служба литовского Министерства национальной обороны. К работам приступят уже в начале следующей неделе. Сообщается, что военный объект будет крупнейшим среди всей инфраструктуры в истории Литвы.

Полигон будет основным местом тренировок бригады бундесвера. Ее переброска в Прибалтийскую республику будет производиться в течение ближайших нескольких лет и завершится к 2027 году. В общей сложности Берлин намерен разместить в составе бригады на литовской территории около 5 тысяч военнослужащих.

# общество # Новости Литвы

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